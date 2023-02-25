傳3月雞肉拉警報 農委會：進口增加補足

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）媒體報導3月雞肉恐現缺口。農委會今天澄清，近2、3週配合屠宰雞隻的電宰廠歲修，加上飼養批次間隔拉長有利防疫禽流感，所以短暫減供，且3月進口會增加補充，不會缺雞肉。

天冷蛋母雞產蛋率下降，洗選雞蛋供應量還沒全面恢復之際，媒體報導白肉雞場每週入（補充）小雞給養雞場的數量少了30萬隻，以每批次飼養6週推算，3月可能出現缺口。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全說，最近2、3週白肉雞場的全國小雞提供量為470萬隻，比正常量500萬隻少30萬隻，這是因為電宰廠都在春節後歲修，加上今年入冬比較冷、H5N1禽流感在各國肆虐，拉開飼養批次的間隔時間，有利防疫，基於以上產業實況，所以小雞的數量短暫減少。

他指出，接下來的5週就會恢復正常，每週供應509萬隻；至於減少供應期間養大的國產白肉雞數量會少一點，屆時上市時間約是3月，會搭配進口量酌予增加供應，所以不會缺雞肉。

全台一年的雞肉需求量，農委會統計，民國110年國產白肉雞生產量42.5萬公噸，進口白肉雞17.5萬公噸，另外土雞27萬公噸。江文全說，這是全國每年雞肉的需求量，白肉雞的毛雞每台斤新台幣35.5元，上個月35到35.2元，算是平穩。

從去年底迄今，適逢傳統養雞場春節前、後換羽，產能會降低；加上入冬以來低溫期長，產蛋量更加明顯減少。農委會已展開專案進口雞蛋500萬顆，作為跟加工廠庫存雞蛋交換調度，補充供應市場平價洗選蛋銷售因應，中長期則要補貼傳統禽場改建，強化這類雞場因應氣候變化的韌性。

近日傳白肉雞3月會有缺口，畜牧處重申，3月不會缺雞肉。（編輯：李亨山）1120225