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是否有囤蛋牟利 南市府：保存期限短風險高

2023/2/25 12:37
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（中央社記者張榮祥台南25日電）鬧蛋荒引熱議，甚至傳出有人囤蛋牟利；台南市政府農業局長李建裕今天表示，雞蛋冷藏期限僅有1個月，蛋農或蛋商若欲囤蛋，風險頗高，台南也尚未查獲囤蛋。

臉書（facebook）等社群近來屢傳出買不到蛋的貼文，但也有人PO出雞蛋相片反駁鬧蛋荒的說法，坊間則流傳是否有人囤蛋牟利；因又有禽流感疫情，國內雞蛋市場突然引起熱議。

台南市政府農業局人員今天告訴中央社記者，以台灣蛋雞數量來說，彰化居冠，每3顆雞蛋中有1顆來自彰化，其次是屏東，台南蛋雞數排第4名，現約有470萬隻蛋雞。

李建裕表示，全球禽流感去年興起肆虐，美日等國深受其害，多多少少影響雞蛋供應，但台南還是買得到雞蛋，除非是一次購買數量太大，賣家拒賣，有些連鎖超商更是限量購買，讓其他人也能買到蛋。

李建裕說，雞蛋有保存期限，冷藏最多只有1個月，不像衛生紙等物品長期存放，蛋農養蛋雞要的是及時賣蛋，不可能囤蛋，蛋商若要囤蛋，也要考慮保存期限太短的風險，也不太可能囤蛋。

李建裕表示，目前台南尚未查獲有人囤蛋牟利，北部因人口較密集，需蛋量較高，如果真的缺蛋，得視中央是否進口緩解蛋荒。（編輯：謝雅竹）1120225

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