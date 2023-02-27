更多編輯台推薦新聞：
圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
ChatGPT加速AI晶片運算 美台握關鍵供應鏈卡中國脖子
首頁 / 生活

解蛋荒 專案進口蛋部分抵台、蛋種雞已到5萬隻

2023/2/27 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北27日電）農委會專案進口雞蛋及蛋種雞盼解蛋荒，預計3月底前進口500萬顆蛋。農委會畜牧處副處長江文全今天說，目前照正常進度輸入，部分進口蛋已運抵台灣；今年種雞進口已達5萬多隻。

農委會送達立法院的書面報告指出，短期將辦理專案進口雞蛋，3月底進口殼蛋、液蛋合計500萬顆；並為充分雛雞供應、加速寡產母雞群淘汰更新，協助蛋種雞業者辦理專案進口蛋種雛雞，今年預計進口種雞達30萬隻。

江文全今天接受中央社記者電訪指出，專案進口雞蛋部分，目前已照正常進度展開，且有部分雞蛋已經運抵台灣，將搭配業者與市場需求調整殼蛋、液蛋比例，持續進口至預定數量。

根據農委會公布數據，雞蛋日產量從去年12月開始逐步下滑，到上週減少至11.2萬箱（每箱200顆），產量持續下跌而出現供需缺口，農委會持續調度中。

種雞進口進度，江文全指出，去年種雞進口26萬隻，今年則以30萬隻為目標，到目前已經有5萬隻陸續進口，盼透過加大進口種雞數量，可以提供更多蛋雞、更新現有雞群。

江文全說，目前雛雞供應量正常，但育成率受到天氣和疾病影響，因此整體生產情形還需要持續觀察。

其餘中長期輔導措施，江文全表示，包含將推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍，以降低極端氣候及禽流感影響，提升產蛋效率；辦理蛋中雞場增產獎勵計畫，淘汰逾齡寡產母雞，提升雞蛋整體產能與蛋品品質等。（編輯：陳清芳）1120227

#江文全
#農委會
#立法院
江文全
傳3月雞肉拉警報 農委會：進口增加補足強化蛋雞業韌性 農委會加速研擬禽舍革新辦法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族