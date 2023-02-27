解蛋荒 專案進口蛋部分抵台、蛋種雞已到5萬隻

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（中央社記者曾以寧台北27日電）農委會專案進口雞蛋及蛋種雞盼解蛋荒，預計3月底前進口500萬顆蛋。農委會畜牧處副處長江文全今天說，目前照正常進度輸入，部分進口蛋已運抵台灣；今年種雞進口已達5萬多隻。

農委會送達立法院的書面報告指出，短期將辦理專案進口雞蛋，3月底進口殼蛋、液蛋合計500萬顆；並為充分雛雞供應、加速寡產母雞群淘汰更新，協助蛋種雞業者辦理專案進口蛋種雛雞，今年預計進口種雞達30萬隻。

江文全今天接受中央社記者電訪指出，專案進口雞蛋部分，目前已照正常進度展開，且有部分雞蛋已經運抵台灣，將搭配業者與市場需求調整殼蛋、液蛋比例，持續進口至預定數量。

根據農委會公布數據，雞蛋日產量從去年12月開始逐步下滑，到上週減少至11.2萬箱（每箱200顆），產量持續下跌而出現供需缺口，農委會持續調度中。

種雞進口進度，江文全指出，去年種雞進口26萬隻，今年則以30萬隻為目標，到目前已經有5萬隻陸續進口，盼透過加大進口種雞數量，可以提供更多蛋雞、更新現有雞群。

江文全說，目前雛雞供應量正常，但育成率受到天氣和疾病影響，因此整體生產情形還需要持續觀察。

其餘中長期輔導措施，江文全表示，包含將推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍，以降低極端氣候及禽流感影響，提升產蛋效率；辦理蛋中雞場增產獎勵計畫，淘汰逾齡寡產母雞，提升雞蛋整體產能與蛋品品質等。（編輯：陳清芳）1120227