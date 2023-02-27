進口澳洲蛋抵台 農委會：通關完成即供給加工業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農委會27日指出，第一批進口澳洲殼蛋已在近日抵台，待完成檢驗、檢疫等通關程序就可提供給加工業者。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北27日電）農委會提出專案進口盼解蛋荒，預計3月底前進口500萬顆。農委會今天指出，第一批進口澳洲殼蛋已在近日抵台，待完成檢驗、檢疫等通關程序後，就可提供給加工業者。

根據行政院農業委員會公布數據，雞蛋日產量從去年12月開始逐步下滑，到上週減少至11.2萬箱（每箱200顆），產量持續下滑。行政院農委會主委陳吉仲日前表示，3月底前將專案進口500萬顆，預計從澳洲進口，供應加工業者，以調度庫存雞蛋供應民生所需。

農委會畜牧處副處長江文全今天告訴中央社記者，第一批進口澳洲殼蛋已在近日抵台，待完成檢驗、檢疫等通關程序後，就可提供給加工業者。

不過有媒體報導，這批雞蛋最快3月1日可以交到加工業者手上，江文全說，「對時間點不做預期，還是要等通關程序完成」。

江文全指出，農委會預計3月啟動獎勵機制，鼓勵業者增產蛋中雞，不過相關作法需要跟產業端持續討論，待整體規劃更明朗後，會再行對外公布、推動執行。（編輯：李亨山）1120227