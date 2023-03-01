陳吉仲：進口澳洲雞蛋價差政府吸收 不影響產地價

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）平價雞蛋不足，農委會從澳洲進口雞蛋因應，媒體問何不延續從日本輸入。農委會主委陳吉仲今天表示，因日本受禽流感影響，尚需進口補充；進口蛋價差農委會吸收，不影響產地價。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告並備詢。會議展開前，陳吉仲接受媒體聯訪重申，農委會已執行短期專案進口、長期革新傳統蛋雞場設備，以利全國雞蛋穩定生產、供應。

陳吉仲指出，春節後雞蛋產量持續減少的因素包含禽流感、氣溫低，以及產業進行老雞汰換及換羽等；禽流感方面，台灣的風險已比其他國家低，天氣方面，3月起 估氣溫會回暖，產蛋率會提升，另外老雞汰換、換羽也會完成、恢復生產，禽流感方面，台灣的撲殺數相對低，風險已控制到最低。

他說，同時因應當前需求，已從澳洲開始短期專案進口雞蛋，到3月底進口500萬顆，用以跟加工業者交換庫存雞蛋，讓加工業把庫存先釋出上市，以補充市場所需。

媒體問澳洲進口雞蛋貴很多，為何不延續去年作法，從日本進口補充。陳吉仲說，沒繼續去年的作法從日本進口，因為日本禽流感撲殺近1700萬隻雞，也需要跟其他國家購買；進口價格多少，牽涉海運或是空運，成本不同，價差由農委會吸收，不影響產地價格，主要確保消費者買到雞蛋。

他指出，長期來說，基於進口雞蛋比國產貴，並要符合防疫、衛生規定，所以一定要朝100%自給自足邁進，因此農委會要推動傳統蛋雞場革新，以提高產業因應氣溫變化的韌性，達成穩定生產的目標。（編輯：李亨山）1120301