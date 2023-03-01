更多編輯台推薦新聞：
美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看
國際

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好
文化

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
雞蛋雞肉供給
新聞專題
雞蛋雞肉供給1/27
首頁 / 生活

陳吉仲：進口澳洲雞蛋價差政府吸收 不影響產地價

2023/3/1 10:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北1日電）平價雞蛋不足，農委會從澳洲進口雞蛋因應，媒體問何不延續從日本輸入。農委會主委陳吉仲今天表示，因日本受禽流感影響，尚需進口補充；進口蛋價差農委會吸收，不影響產地價。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告並備詢。會議展開前，陳吉仲接受媒體聯訪重申，農委會已執行短期專案進口、長期革新傳統蛋雞場設備，以利全國雞蛋穩定生產、供應。

陳吉仲指出，春節後雞蛋產量持續減少的因素包含禽流感、氣溫低，以及產業進行老雞汰換及換羽等；禽流感方面，台灣的風險已比其他國家低，天氣方面，3月起 估氣溫會回暖，產蛋率會提升，另外老雞汰換、換羽也會完成、恢復生產，禽流感方面，台灣的撲殺數相對低，風險已控制到最低。

他說，同時因應當前需求，已從澳洲開始短期專案進口雞蛋，到3月底進口500萬顆，用以跟加工業者交換庫存雞蛋，讓加工業把庫存先釋出上市，以補充市場所需。

媒體問澳洲進口雞蛋貴很多，為何不延續去年作法，從日本進口補充。陳吉仲說，沒繼續去年的作法從日本進口，因為日本禽流感撲殺近1700萬隻雞，也需要跟其他國家購買；進口價格多少，牽涉海運或是空運，成本不同，價差由農委會吸收，不影響產地價格，主要確保消費者買到雞蛋。

他指出，長期來說，基於進口雞蛋比國產貴，並要符合防疫、衛生規定，所以一定要朝100%自給自足邁進，因此農委會要推動傳統蛋雞場革新，以提高產業因應氣溫變化的韌性，達成穩定生產的目標。（編輯：李亨山）1120301

#陳吉仲
#農委會
#澳洲
陳吉仲
藍批心思全放南投立委補選 綠反控抹黑手段水庫存量低 嘉南春季雜作多元水源灌溉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台 農委會談供應不穩4原因