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陳吉仲：穩定產蛋 3日公布傳統蛋雞場改建案

2023/3/1 11:38
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）平價雞蛋不足受關注，農委會主委陳吉仲今天表示，進口雞蛋較貴，國內要自給自足，最重要是將傳統蛋雞場改建成密閉新式，才能對抗氣溫變化、產蛋率不下滑，估3日公布方案。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告並備詢。

會中，民進黨籍立委邱議瑩、國民黨籍立委孔文吉、楊瓊瓔等關注穩定雞蛋的真正關鍵為何？陳吉仲強調，推動家數占8成的傳統蛋雞場革新設備，變成新式密閉方式，才能因應氣溫變化，穩定生產，預計週五（3日）公布推動產業革新計畫的內容。

陳吉仲說，推動蛋雞場改建的預算今年編列新台幣10億元左右，加上雞糞處理設施的建置，合計約17億、18億元，編列在建立韌性農業的整體規劃中；但還需要跟地方政府溝通，以及需要立法院通過預算審查，才有經費執行。

農委會畜牧處處長張經緯補充，推動傳統蛋雞業者改建、更新，以不增加數量為原則。邱議瑩建議全國一起研議。陳吉仲說，就是需要跟地方政府溝通，並希望立委在產區協助宣導、溝通，推動讓更多傳統蛋雞業者願意革新設備。

另外，楊瓊瓔、孔文吉質詢雞蛋產銷有沒有聯合壟斷行為、囤雞蛋的事。公平交易委員會主委李鎂說，目前觀察並沒有看到有聯合行為。（編輯：李亨山）1120301

#陳吉仲
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