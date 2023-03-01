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立委質詢何時不缺雞蛋 陳吉仲：朝3月底努力

2023/3/1 14:02
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）春節後因連續低溫，產能降低，平價雞蛋供應不足；國民黨籍立委曾銘宗今天質詢何時可以不缺蛋？農委會主委陳吉仲表示，朝3月底不缺雞蛋目標前進。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告並備詢。曾銘宗質詢時要求陳吉仲說明何時不缺蛋。陳吉仲說「朝月底來走」。

農委會估算目前雞蛋每天的供應缺口為50萬到80萬顆，為滿足消費者需求。陳吉仲日前宣布短期對策，截至3月底，要從澳洲專案進口500萬顆雞蛋，用以跟加工業者交換，讓加工業庫存雞蛋先釋出上市因應銷售。

曾銘宗提問進口價格，陳吉仲說，只能說第一批已經空運進口抵台的，一顆增加新台幣6元，每顆約12元，價差由「農產品受進口損害救助基金」支應，若是海運，價格又會不同。

陳吉仲表示，3月起氣溫會比較暖和，加上進口雞蛋跟加工業調度庫存釋出，若要讓國內雞蛋從現在每天11.2萬箱（每箱200顆）往上到（12萬箱），還要2、3個月。曾銘宗要求他說出不缺蛋的時間，陳吉仲說，這個月調度好，市場上的大部分需求將可供應。

白肉雞方面，曾銘宗根據媒體報導提問何時不缺？陳吉仲說，「本來就沒有這個議題」、「我們（農委會）認為市場上不會有缺」。市場供應比往年正常，雞肉本來就供應無虞。（編輯：李亨山）1120301

#陳吉仲
#曾銘宗
#農委會
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