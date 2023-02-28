首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台 農委會談供應不穩4原因

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為補充國內雞蛋缺口，農委會25日自澳洲進口今年首批雞蛋36萬顆，28日晚間順利抵台。農委會表示，進口雞蛋會提供加工業者使用，另從加工業者端釋出國產雞蛋，以滿足消費者購買國產雞蛋需求。（農委會提供）中央社記者張雄風傳真 112年2月28日

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（中央社記者張雄風台北28日電）行政院農業委員會發布新聞稿表示，為補充國內雞蛋缺口，25日自澳洲進口今年首批雞蛋36萬顆，已於今天晚間抵台，穩定供應國內消費需求。

農委會強調，未來將持續辦理雞蛋進口及平穩產銷，向加工業者調度雞蛋、積極協調蛋商橫向調度，並呼籲民眾，雞蛋保存期限有限，請不要搶購及囤積雞蛋。

農委會說明，近期因氣候低溫、疫病持續影響造成雞蛋產量減少，又寡產逾齡母雞偏多，加上農曆年節蛋雞場調節生產，造成換羽雞隻數量增加，目前雞蛋每日供應量約11萬2000箱。

農委會啟動短期專案進口，透過國外進口雞蛋來補充國內短期缺口，不會影響國內市場價格；進口雞蛋將透過「進口補足加工、加工釋出消費」方式，將進口雞蛋提供加工業者使用，另從加工業者端釋出國產雞蛋，以滿足通路端消費者購買國產雞蛋的需求。

農委會說明，為確保國產雞蛋穩定供應，中長期措施則要加速逾齡寡產母雞群淘汰更新，但近來種禽進口也受到國際禽流感影響，去年已協助蛋種雞業者辦理進口蛋種雛雞，原進口23萬隻，增為26萬隻，於今年再增為進口30萬隻，以增加雛雞生產供應量；預計今年雛雞生產可達2500萬隻以上，待飼養後可投入日後雞蛋生產。

農委會表示，將獎勵蛋中雞增養更新產蛋雞群提升生產效率，投入補助更新傳統禽舍等措施，強化蛋雞產業生產韌性；將持續密切監控產銷供需動態及進口雞蛋，提高國內雞蛋庫存量與調配能力，以穩定國內消費需求及平穩蛋價。（編輯：管中維）1120228

農委會為補充國內雞蛋缺口，啟動短期專案進口，透過國外進口雞蛋來補充國內短期缺口，不會影響國內市場價格；日前自澳洲進口今年首批雞蛋36萬顆，28日晚間已運抵台灣。（農委會提供）中央社記者張雄風傳真 112年2月28日