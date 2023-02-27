農委會3/1召開美國4州解除禽流感區進口審查

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（中央社記者曾以寧台北27日電）農委會今天指出，近2、3週白肉雞小雞每週供應量較正常量少30萬隻，但3月份雞肉進口量上升，全國供給不致短缺；3月1日將針對美國阿肯色州等4州，進行非禽流感區進口審查。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全告訴中央社記者，最近2、3週白肉雞場小雞每週提供量為470萬隻，比正常量500萬隻少30萬隻，不過，接下來5週小雞供應量就會恢復正常，每週供應509萬隻，加上白肉雞飼養週期短，因此僅是3月份短期的減少。

江文全說明，因為國內消費習慣，對於雞腿、雞翅等特定部位需求量較大，尤其用在加工食品、團膳的特殊規格雞腿肉，會比較受這波波動影響；不過，目前掌握，3月份進口訂單有增加，因此國內總供給量不至於短缺。

對於進口雞肉，江文全說，3月1日將針對美國阿肯色州等4個州，進行非禽流感區的進口審查，若符合解除禽流感疫區規定，將可從這些地區進口雞肉，有助增加供給。

江文全日前說明，近幾週全國小雞供應量減少，是因為電宰廠在春節後歲修，加上今年入冬比較冷、禽流感在各國肆虐，拉開飼養批次的間隔時間，有利防疫，因此小雞的數量短暫減少。（編輯：管中維）1120227