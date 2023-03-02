專案進口雞蛋 農委會：同步探詢美日澳

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）為穩定平價雞蛋供應，農委會2月下旬從澳洲運抵首批進口雞蛋。農委會今天表示，同步向美、日探詢進口機會，其中美國近期新增4州為禽流感非疫區後，共有19州可接觸了解。

行政院農業委員會將至3月底止，啟動專案進口雞蛋輸入，預計500萬顆，目前以從澳洲輸入為主，以便與加工業者交換，讓業者釋出庫存雞蛋上市，滿足消費者購買需求。

農委會畜牧處長張經緯今天接受中央社記者電話訪問時說，除了2月下旬首批36萬顆澳洲雞蛋空運抵台，農委會同步探詢進口國，包含美國及日本，日本方面，因也需要自其他國輸入，所以沒有繼續去年的作法向日本購買，而美國新增4州成為禽流感非疫區，合計有19州可以洽詢。

張經緯說，農委會也透過非農業國的新加坡進行了解，因為其農產仰賴進口，並獲悉其輸入來源多元，包含波蘭、馬來西亞及澳洲等。

另外，農委會經由業者卜蜂探尋從泰國輸入的可能性，後來得知泰國也缺蛋，並從澳洲輸入補充，泰國原本也想自日本輸入，因日本也要仰賴進口補充而作罷。（編輯：管中維）1120302