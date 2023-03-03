更多編輯台推薦新聞：
市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」
國際

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
雞蛋雞肉供給
新聞專題
雞蛋雞肉供給1/32
首頁 / 生活

蛋荒何時緩解 陳吉仲：國內市場產量5月回穩

2023/3/3 13:42（3/3 14:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對蛋荒何時緩解，農委會陳吉仲3日表示，國內市場產量5月就會回穩。（中央社檔案照片）
針對蛋荒何時緩解，農委會陳吉仲3日表示，國內市場產量5月就會回穩。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北3日電）蛋荒何時緩解，農委會主委陳吉仲今天在立法院備詢時表示，中南部最近天氣回穩，加上禽流感減少，量產及產蛋率就會提高，國內市場產量部分，5月就會回穩。

立法院今天邀請行政院長陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

無黨籍立委黃國書以史上最長缺蛋危機，要求農委會說明，政府從澳洲進口500萬顆雞蛋，3月底就用完，政府接下來措施是什麼。

陳吉仲表示，缺蛋是受到禽流感跟氣候因素影響，產量跟每天需求還有50萬到80萬顆的不足，加工業者也很配合減產跟調度，每週從加工業者調度6000、7000箱以上，不會只有倚賴進口。

陳吉仲說，不會只從澳洲進口，除了3月底的500萬顆之外，也在動態調整，有找到其他相關國家，但「防疫、檢疫一定要符合要求」及「打疫苗的不要」的2個前提，會讓進口蛋成為調節的工具。

陳吉仲說，最近中南部天氣回穩，產蛋率增加，國內市場大約在3到5月，量產就會跟著上來。

黃國書問，是否5月就會回穩。陳吉仲說，是國內市場生產量的部分。（編輯：蘇志宗）1120303

蛋荒何時緩解，農委會主委陳吉仲（左）3日在立法院備詢時表示，中南部最近天氣回穩，加上禽流感減少，量產及產蛋率就會提高，國內市場產量部分，5月就會回穩。右為行政院長陳建仁。中央社記者謝佳璋攝 112年3月3日
蛋荒何時緩解，農委會主委陳吉仲（左）3日在立法院備詢時表示，中南部最近天氣回穩，加上禽流感減少，量產及產蛋率就會提高，國內市場產量部分，5月就會回穩。右為行政院長陳建仁。中央社記者謝佳璋攝 112年3月3日
#陳吉仲
#雞蛋
#農委會
延伸閱讀
沒進口越南中國雞蛋 陳吉仲：牽涉防疫規範陳吉仲：穩定產蛋 3日公布傳統蛋雞場改建案首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台 農委會談供應不穩4原因低溫、禽流感等因素致缺蛋 農委會提專案進口等6措施改善
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
沒進口越南中國雞蛋 陳吉仲：牽涉防疫規範