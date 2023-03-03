蛋荒何時緩解 陳吉仲：國內市場產量5月回穩

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（中央社記者林敬殷台北3日電）蛋荒何時緩解，農委會主委陳吉仲今天在立法院備詢時表示，中南部最近天氣回穩，加上禽流感減少，量產及產蛋率就會提高，國內市場產量部分，5月就會回穩。

立法院今天邀請行政院長陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

無黨籍立委黃國書以史上最長缺蛋危機，要求農委會說明，政府從澳洲進口500萬顆雞蛋，3月底就用完，政府接下來措施是什麼。

陳吉仲表示，缺蛋是受到禽流感跟氣候因素影響，產量跟每天需求還有50萬到80萬顆的不足，加工業者也很配合減產跟調度，每週從加工業者調度6000、7000箱以上，不會只有倚賴進口。

陳吉仲說，不會只從澳洲進口，除了3月底的500萬顆之外，也在動態調整，有找到其他相關國家，但「防疫、檢疫一定要符合要求」及「打疫苗的不要」的2個前提，會讓進口蛋成為調節的工具。

陳吉仲說，最近中南部天氣回穩，產蛋率增加，國內市場大約在3到5月，量產就會跟著上來。

黃國書問，是否5月就會回穩。陳吉仲說，是國內市場生產量的部分。（編輯：蘇志宗）1120303