陳吉仲：全面防疫禽流感 確保雞蛋供給
2023/3/4 15:40（3/4 16:45 更新）
農委會主委陳吉仲（中）4日台中受訪表示，目前每天雞蛋產量11萬2000箱，有不足50萬到80萬顆，所以市場價格有些波動，3月底前將進口500萬顆雞蛋，未來不排除進口更多蛋，供應國人雞蛋所需。中央社記者趙麗妍攝 112年3月4日
（中央社記者趙麗妍台中4日電）因低溫、禽流感等因素，台灣近期出現缺蛋潮，農委會主委陳吉仲今天受訪表示，面對這波及年底的禽流感，全面防疫，確保雞蛋由國內生產，供給消費者所需。
對於缺蛋危機，陳吉仲今天出席大雅小麥產業文化節接受媒體聯訪表示，目前每天雞蛋產量11萬2000箱，不足50萬到80萬顆，所以市場價格有些波動，3月底前將進口500萬顆雞蛋，未來不排除進口更多蛋，供應民眾雞蛋所需。
陳吉仲說，若有任何價格不合理或囤蛋行為，行政院相關單位會密集監控市場訊息。期待雞蛋的產銷秩序穩定，在合理利潤前提下，蛋農會全力生產雞蛋給消費者，請民眾放心。
陳吉仲說，各蛋雞場全力防堵禽流感疫情，讓少數密閉非開放式的蛋雞場升級，面對年底再一波禽流感，全面防疫執行到位，藉由短中長期措施，確保民眾所需雞蛋，由國內蛋農生產。
台中市長盧秀燕也表示，台中人口約佔全國1/10，每日需要1萬4400箱雞蛋，目前缺貨約3600箱，一箱200顆，目前確實有點不足，不過相信在中央調度下，包括進口及加強生產，希望逐漸平息。（編輯：郭諭儒）1120304
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