雞蛋批發價3/6起漲3元 每台斤55元創新高

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（中央社記者張雄風台北5日電）蛋價委員會今天表示，明天起雞蛋批發價自每台斤新台幣52元漲到55元，9日產地價從42.5元漲到45.5元，刷新蛋價新高；這也是2月中旬後，未滿一個月再度宣布調漲。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁接受媒體訪問時表示，因產地蛋源不足，造成缺口持續，雞蛋批發價、產地價下週雙漲3元。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全告訴中央社記者，蛋商公會向農委會表示，由於供需是動態的，供給端的部分數量還是不足，需求也有明顯增長；同業之間也出現頻繁調蛋的情況，為了反映市況而有這樣的處理。

江文全認為，換算下來產地價一顆不到5元，等於平均一顆蛋漲0.3元，應該對民生不至於有巨大的影響。

江文全指出，預估下一批進口蛋將在下週抵台，同樣也是來自於澳洲，用空運的方式依載量應該是36萬顆，至於實際數量則會視情況調整；應該有助於平穩供需。

由於蛋雞換羽、飼料漲價及禽流感等因素，雞蛋產地價去年從3月每台斤36.5元，在7月漲為42.5元，批發價同步漲至52元，創近年新高價；到了10月回跌2元，維持40.5元，批發價隨之連動跌至50元。

今年2月蛋商和蛋農針對產銷及市況交換意見，達到漲價反映成本的共識，2月中旬產地價調漲2元至42.5元、批發價為52元。下週漲價，則是在時隔未滿一個月內二度宣布調漲。（編輯：管中維）1120305