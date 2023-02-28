日本2023年2月平均蛋價約74元 創30年新高

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日本今年2月雞蛋批發價格來到每公斤平均327日圓（約新台幣74元），創1993年開始公布統計數字以來新高紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本受到飼料價格高漲及禽流感疫情擴大影響，今年2月雞蛋批發價格來到每公斤平均327日圓（約新台幣74元），創1993年開始公布統計數字以來新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格，本月平均來到327日圓，較2022年同月大漲152日圓，漲幅達86%。

2022年12月的平均蛋價已高達284日圓，創1993年開始公布統計數字以來新高紀錄；但本月平均蛋價又比284日圓再上漲43日圓。

農林水產省表示，往年過了對雞蛋需求高的耶誕節及年菜季的12月高峰後，蛋價就有回穩傾向；不過，本季受到俄羅斯全面入侵烏克蘭造成玉米等飼料價格高漲，及禽流感疫情到今年初後依舊持續擴大，造成雞蛋供應量大減等，讓蛋價創歷史新高。

由於雞蛋出貨數量減少，政府要求養雞農家優先出貨給零售商，以滿足一般家庭需求為主，連帶就影響到外食業者及超商等，逐漸無法正常提供部分使用雞蛋的料理及商品。

展望未來，農林水產省表示，日本境內往年3月後禽流感疫情就有趨緩傾向，會持續關注。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120228