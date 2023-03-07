產蛋率受低溫影響 業界估願改建禽舍者增多

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）入冬後低溫期長，產蛋率受影響擴大。農委會已開始下鄉溝通，鼓勵業者申請補助改成新式禽舍因應。中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福今天表示，這次願改成新禽舍業者增多。

農委會上週公布雞蛋日產量11.2萬箱（每箱200顆），跟前一週一樣，沒再往下掉，不過產業界仍決議雞蛋要調漲，為春節過後的第二度調漲，顯示產量下滑情況似乎還沒停止。

吳天福今天接受中央社記者電話訪問時說，雞蛋不是製造業，產蛋率沒辦法跟著天氣回暖幾天就恢復，而且他在實務上看到業者加碼搶蛋調度，預計明天公布最新一波的日產量會再往下探，會比11.2萬箱更低。

他預計，老雞換羽大約要到3月中旬才會完成，而且沒辦法確保不會再有低溫來襲，所以預計整體生產量要回穩，可能要到3月中、下旬，甚至是4月之後，短期只能先靠政府進口雞蛋、調度加工業的庫存雞蛋來補充供應，同時呼籲消費者不要搶購，大家都買得到雞蛋。

他強調，中長期要仰賴產業界更新設備，透過使用密閉水簾負壓環控的新式禽舍，來減輕溫差變化對生產量的影響，以他自己來說，早就靠自己貸款上千萬元更新使用德國設備，接下來也需要持續更新設備。

吳天福指出，根據自己對業界觀察，這次冬季低溫期長，引發產量下滑問題比較嚴重，加上政府特地提出補助措施，蛋雞場改建每家補助上限新台幣1000萬元，可以減少更新設備的支出，這種機會不是永遠都有，有促成比較多的傳統型蛋雞業者有意願革新設備。

全台雞蛋最大產地在彰化縣，農委會畜牧處副處長江文全表示，農委會已在彰化舉辦第一場申請改建新式禽舍補助措施的座談會，不論老農或新一代，都蠻踴躍前往聆聽，有的業者提出細節上要改建時會遇到的問題，也有人希望低利貸款2年免息時間再延長。

他重申，禽舍改建補助措施的座談會將舉辦10場，其中7場針對蛋雞業者，期望4月起受理報名時，有意願革新的養禽業者，要真的提出申請、付出行動。（編輯：李亨山）1120307