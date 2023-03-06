SUKIYA指雞蛋短缺 暫停販售溫泉蛋餐點

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（中央社記者余曉涵台北6日電）知名牛丼餐聽SUKIYA今天晚間在官網宣布，受到氣候變遷及禽流感影響，導致雞蛋短缺，因此部分使用溫泉蛋的餐點將暫時停止供應。

因低溫、禽流感等因素，台灣近期出現缺蛋潮，連帶衝擊餐飲業者，繼日前日本定食餐廳YAYOI彌生軒宣布因近期雞蛋供貨量不穩，部分雞蛋相關餐點將不定期有所調整或停售後，SUKIYA今天晚間也跟進停售部分餐點。

SUKIYA指出，雖然持續努力提供多元化餐點，但因雞蛋嚴重缺貨，部分使用溫泉蛋的餐點暫時停止供應。

雞蛋批發價今天起漲到每台斤新台幣55元，創下歷史新高，農委會主委陳吉仲今天受訪說，尊重市場機制，除了3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，儘快補足缺口，也還有其他國家的蛋會陸續進來。（編輯：陳清芳）1120306