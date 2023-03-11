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雞蛋量缺 聯合小組稽查4大盤商防範不合理漲價

2023/3/11 12:53（3/11 13:25 更新）
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圖為北市萬華區一間蛋行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北11日電）法務部今天表示，近日國內雞蛋供需失衡及價格高漲，為防範不合理漲價，政府跨部會「物價聯合稽查小組」昨天針對4家雞蛋大盤商進行現場稽查，力求維持國內民生物價穩定。

法務部今天發布新聞稿指出，為防範並釐清有無哄抬、囤積或不合理漲價等情形，這次跨部會「物價聯合稽查小組」聯合稽查行動，由法務部常務次長林錦村擔任召集人，偕同行政院農委會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等單位實地稽查。

有關聯合稽查行動，法務部表示，這次稽查的4家雞蛋大盤商，分別在台北市、新北市、彰化縣、屏東縣，稽查行動於昨天上午同步展開，除當場要求業者說明查核期間內雞蛋配銷情形、價量變化、短缺情形並提供相關佐證資料，以釐清上、中、下游供應商有無不合理漲價或囤積等情形。

去年台灣民生物價波動時，法務部責成台灣高等檢察署督請各地檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，此平台至今持續運作，由各地檢署與當地縣市政府協力嚴查哄抬；調查局去年也增設「穩定物價安心消費專案」，由外勤處站掌握轄內異常價格的民生物資，主動通報情資並配合主管機關進行行政稽查。

法務部指出，持續密切掌握各項民生物價波動情形，若查有違法情事，移由權責機關嚴懲速辦，若涉有刑責，即交檢調查辦；民眾在消費過程中若發現有哄抬、囤積或不合理漲價，可撥打0800-007007檢舉專線，以利查處後續不法。（編輯：戴光育）1120311

#法務部
#林錦村
#物價聯合稽查小組
林錦村
正副議長選舉查賄 法務部：各地檢專案小組查察
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