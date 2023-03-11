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公平會嚴查聯合哄抬蛋價 檢舉獎金最高1億元

2023/3/11 16:25（3/11 17:55 更新）
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蛋價持續上揚，公平會11日表示，為防止業者藉機聯合哄抬價格，已設檢舉專線，獎金最高可達新台幣1億元。圖為民眾在台北市北投區雜貨店買雞蛋。（中央社檔案照片）
蛋價持續上揚，公平會11日表示，為防止業者藉機聯合哄抬價格，已設檢舉專線，獎金最高可達新台幣1億元。圖為民眾在台北市北投區雜貨店買雞蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北11日電）雞蛋荒未見終點，蛋價持續上揚，公平會今天表示，為防止業者藉機從事聯合哄抬價格，已針對盤商、通路商及相關公協會進行稽查，瞭解雞蛋產銷供應鏈蛋價波動原因，並設有檢舉專線，檢舉獎金最高可達新台幣1億元。

公平會今天發布新聞稿表示，為防止業者藉市面上雞蛋供需失衡之際而聯合調漲價格，「防制人為操縱物價專案小組」已赴台北市、新北市及台南市查察多家大型蛋商，瞭解雞蛋進銷價格及庫存情形，並派員至量販超市、傳統市場等零售通路進行查察。

此外，公平會亦是行政院跨部會「物價聯合稽查小組」成員，昨天更參與針對北、中、南4家大型蛋商同步展開稽查行動，釐清上、中、下游供應鏈及有無不合理漲價，以阻斷哄抬、囤積及漲價情事。

公平會強調，對於違法價格聯合行為，一向祭出重罰，罰鍰金額更屢創新高，若業者趁機聯合哄抬蛋價一經查證屬實，定予重罰，最高得處5000萬元罰鍰。

為鼓勵檢舉不法，公平會表示，已大幅提高檢舉聯合行為獎金，物價聯合稽查小組設置0800-007007檢舉專線，24小時受理民眾檢舉不合理哄抬價格案件，並成立24小時檢舉專線0921-997129，歡迎各界踴躍提供業者合意漲價的線索。（編輯：林克倫）1120311

#公平會
#雞蛋
#物價聯合稽查小組
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