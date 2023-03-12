農委會：雞蛋產能恢復不如預期 但短期應不會再漲

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農委會畜牧處副處長江文全12日指出，受疫病和氣候變化影響，雞蛋產能恢復情況比預期慢。圖為台北市萬華區一間蛋行貨車上的雞蛋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧台北12日電）行政院農業委員會畜牧處副處長江文全今天指出，受疫病和氣候變化影響，雞蛋產能恢復情況比預期慢，但短期內沒有預期蛋價再上漲，會持續密切掌握整體供需和價格動態狀況。

江文全接受中央社記者採訪表示，目前交易價格仍維持在日前公告的產地價進行；近1、2週蛋價是否會再上漲，「目前沒有這樣的預期」。

至於有業者反映，蛋商可能為搶蛋有個別喊價的狀況，江文全說，買賣基於雙方合意，是市場機制，但應僅是個案。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁告訴中央社記者，現在雞蛋產量確實仍然不足，供需相當不平衡，造成市場上價格比較混亂。目前公告產地價每台斤新台幣45.5元、每箱910元，但有些蛋商為了買到蛋，會跟蛋農加價，甚至每箱價格喊到1200到1300元。

陳進丁指出，目前雞蛋生產主要還是受到禽流感疫情影響，此外，老母雞更新速度也不夠快，造成生產量遲遲無法拉上來；農委會雖然以專案進口雞蛋盼穩定供需，但不是每天穩定進貨，量也不太足夠。

針對整體蛋價走勢，陳進丁表示，還要再觀察一段時間，但為維持市場狀況、不要造成太大波動，「短期應不會有上漲空間」。（編輯：管中維）1120312