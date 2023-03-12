更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台日球員經典賽展現鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬
首頁 / 生活
雞蛋雞肉供給
新聞專題
雞蛋雞肉供給1/48
首頁 / 生活

農委會：雞蛋產能恢復不如預期 但短期應不會再漲

2023/3/12 13:48（3/12 13:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會畜牧處副處長江文全12日指出，受疫病和氣候變化影響，雞蛋產能恢復情況比預期慢。圖為台北市萬華區一間蛋行貨車上的雞蛋。（中央社檔案照片）
農委會畜牧處副處長江文全12日指出，受疫病和氣候變化影響，雞蛋產能恢復情況比預期慢。圖為台北市萬華區一間蛋行貨車上的雞蛋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北12日電）行政院農業委員會畜牧處副處長江文全今天指出，受疫病和氣候變化影響，雞蛋產能恢復情況比預期慢，但短期內沒有預期蛋價再上漲，會持續密切掌握整體供需和價格動態狀況。

江文全接受中央社記者採訪表示，目前交易價格仍維持在日前公告的產地價進行；近1、2週蛋價是否會再上漲，「目前沒有這樣的預期」。

至於有業者反映，蛋商可能為搶蛋有個別喊價的狀況，江文全說，買賣基於雙方合意，是市場機制，但應僅是個案。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁告訴中央社記者，現在雞蛋產量確實仍然不足，供需相當不平衡，造成市場上價格比較混亂。目前公告產地價每台斤新台幣45.5元、每箱910元，但有些蛋商為了買到蛋，會跟蛋農加價，甚至每箱價格喊到1200到1300元。

陳進丁指出，目前雞蛋生產主要還是受到禽流感疫情影響，此外，老母雞更新速度也不夠快，造成生產量遲遲無法拉上來；農委會雖然以專案進口雞蛋盼穩定供需，但不是每天穩定進貨，量也不太足夠。

針對整體蛋價走勢，陳進丁表示，還要再觀察一段時間，但為維持市場狀況、不要造成太大波動，「短期應不會有上漲空間」。（編輯：管中維）1120312

#雞蛋
#農委會
#蛋價
延伸閱讀
陳吉仲：禽流感已控制 估雞蛋缺口5、6月補足公平會嚴查聯合哄抬蛋價 檢舉獎金最高1億元澳洲蛋接力來台解蛋荒 農委會擴大自土耳其泰國菲律賓進口雞蛋量缺 聯合小組稽查4大盤商防範不合理漲價
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
公平會嚴查聯合哄抬蛋價 檢舉獎金最高1億元