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駁豆奶換蛋傳言 陳吉仲：日供國軍雞蛋14萬顆

2023/3/14 11:11
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（中央社記者郭建伸台北14日電）媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿取代雞蛋。農委會主委陳吉仲今天表示，目前每天仍供應國軍雞蛋14萬顆以上，提供國軍弟兄喝豆奶是為促銷國產大豆，學校營養午餐也在極力推動。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳吉仲在進入議場前接受媒體訪問談及雞蛋與豆奶供應問題。國防部長邱國正受訪時也指出，並不是雞蛋沒了改喝豆漿，他看到媒體下標「覺得苗頭不對」，好像從今天開始沒有蛋，要連喝豆漿6週，「沒有這種狀況，大家不要誤會」。

農糧署13日表示，為推廣國產大豆製造的產銷履歷豆奶，20日起連續6週將每週供應國軍2次豆奶，預估共供應216萬瓶；有媒體報導，相關計畫是為了要補足雞蛋缺口。

政府是否為緩解蛋荒而讓國軍喝豆奶的問題，陳吉仲表示，提供國軍弟兄喝豆奶是為促銷國產大豆，目前學校營養午餐也在極力推動。

陳吉仲表示，從去年1月至今，國軍每天供應雞蛋盒數是1.4萬盒，1盒10顆，每天約供應14萬顆以上；國軍副食品供應都有相關合約，日前了解這些業者與合作社都依照合約供應，將如常供應國軍雞蛋。

陳吉仲表示，學校營養午餐業者使用3章1Q的大豆豆漿，所以國內大豆種植面積大幅上漲，從去年4000公頃到今年6000公頃，期望往1萬公頃方向執行，農委會樂意提供優質的豆奶和多元農漁畜產品給國軍，也歡迎全國消費者購買大豆製品。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章、以及台灣農產品生產追溯QR Code。

至於農委會進口的200萬顆雞蛋何時到貨，陳吉仲表示，農委會已針對雞蛋專案進口開放美國、澳洲、日本、土耳其、泰國等8個國家，土耳其殼蛋200萬顆最近就會到台灣，進口巴西液蛋超過200萬顆，以後每週會提供水煮蛋、液蛋、殼蛋，補足國內短期缺口。

陳吉仲指出，南部天氣開始回穩，禽流感在地方政府共同配合下，完全控制降到最低，期待國內的生產趕快回穩。（編輯：郭無患）1120314

#陳吉仲
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