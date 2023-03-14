藍委指國軍沒蛋吃 陳吉仲：每日供應14萬顆

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（中央社記者王承中台北14日電）媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿取代雞蛋。國民黨團總召曾銘宗今天表示，現在缺蛋，政府竟要求國軍不要吃，國軍不是二等國民。

農委會主委陳吉仲則表示，目前每天仍供應國軍雞蛋14萬顆以上，提供國軍喝豆奶是為促銷國產大豆。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、國民黨立委費鴻泰、吳斯懷等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，批評蔡政府放任農委會把國軍當工具人，一有農產品產銷失衡，就要求國軍承擔。

曾銘宗表示，蔡政府非常誇張，當香蕉、鳳梨滯銷時，要求國軍吃，現在缺蛋，又要求國軍不要吃，超級可惡。總統蔡英文說要做國軍最強後盾，一點都沒有做到。國民黨團要告訴蔡政府，國軍不是二等國民。

曾銘宗指出，一般民眾最想問的是，為什麼馬政府執政時代不會缺蛋，蔡政府執政卻一再缺蛋？也要問農委會主委陳吉仲，缺蛋危機何時落幕？也請行政院告訴2300萬名民眾，買得到蛋、吃得到蛋有這麼困難嗎？請行政院長陳建仁出來面對。

針對，政府是否為緩解蛋荒而讓國軍喝豆奶的問題，陳吉仲今天在列席立法院總質詢前受訪表示，從去年1月至今，國軍每天供應雞蛋盒數是1.4萬盒，1盒10顆，每天約供應14萬顆以上；國軍副食品供應都有相關合約，日前了解這些業者與合作社都依照合約供應，將如常供應國軍雞蛋。

陳吉仲指出，提供國軍弟兄喝豆奶是為促銷國產大豆，目前學校營養午餐也在極力推動。（編輯：蘇龍麒）1120314