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農委會：飼料漲、種雞貴 蛋價漲農民利潤未較高

2023/3/12 18:25（3/12 21:51 更新）
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（中央社記者曾以寧台北12日電）農委會畜牧處副處長江文全今天表示，今年飼料較去年貴70%、國際種雞價格上漲，造成蛋雞飼養成本增加，每台斤蛋生產成本要近40元；蛋價上揚，但農民利潤沒有比較高。

國內雞蛋減產，根據農委會公告，雞蛋產量從去年12月每天生產12萬2000箱，到今年初一路下滑，3月初雞蛋日生產量落在11萬到11萬2000箱之間。此外，蛋雞生產資訊也指出，產蛋雞隻數由去年底的3400萬隻一路下滑，到2月底僅剩3046萬隻。

雞價也隨減產走高，根據農委會「田邊好幫手」公告家禽產地交易行情，國內雞蛋產地價從今年初的每台斤新台幣40.5元，在2月15日漲至42.5元，3月8日再漲到45.5元。

江文全今天接受中央社記者訪問表示，除了疾病、氣候等因素造成雞蛋減產，農民飼養成本也有增加。蛋雞飼養成本以飼料為主，佔總成本的70%，但受到全球通膨、俄烏戰爭等國際因素影響，加上去年玉米產地大旱，今年飼料成本較去年同期增加70%。

此外，受禽流感疫情影響，國外種雞價格也比去年貴，整體國際市場對種雞的需求比較吃緊；國內75日齡、再飼養約60天可開始產蛋的中雞價格，也隨各樣成本增加，上漲約15%。

江文全指出，在產蛋率正常的狀況下，計算下來目前每台斤雞蛋生產成本約要38到40元，加上現在普遍老母雞偏多，僅有約6成的母雞在產蛋，較往年的7成來得低，產蛋率不佳的蛋雞場，生產成本就更高，「雖然蛋價上漲，但農民飼養成本也比較高，所以利潤也沒有比較高」。

針對國內蛋價上漲情況，公平會昨天表示，為防止業者藉機從事聯合哄抬價格，已針對盤商、通路商及相關公協會進行稽查，瞭解雞蛋產銷供應鏈蛋價波動原因，並設有檢舉專線，檢舉獎金最高可達新台幣1億元。（編輯：李錫璋）1120312

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