民團提禁格子籠飼養 陳吉仲：雞蛋量可能更不夠

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（中央社記者王揚宇台北15日電）針對蛋雞飼養問題，立委和民間團體拋出禁止新增建格子籠飼養系統等政策建議；農委會主委陳吉仲今天受訪說，雞蛋絕對要先求滿足量再求品質，若無法採用這種飼養方式，雞蛋的量可能會更不夠。

民進黨立委林淑芬與台灣動物社會研究會14日召開記者會，呼籲政府正視台灣蛋雞產業落後的飼養系統問題，也提到農委會推動新台幣10億5000萬元的禽舍改建計畫，補助項目仍包含格子籠，完全無視全球廢除格子籠養的趨勢，等於帶頭鼓勵農民錯誤投資。

立院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查農業部組織法草案等案，陳吉仲等人列席報告，並備質詢。

對於民團質疑格子籠是錯誤投資，陳吉仲接受媒體聯訪指出，雞蛋絕對要先滿足量，然後再求品質，而且現在品質也在提升，目前很多通路也有在賣福利蛋，是多元雞蛋來源之一。

陳吉仲說，如果現在無法採用這種飼養方式，雞蛋的量可能會更不夠，農委會會尊重農民，也尊重市場、消費者和通路所需要的，現在都在進行當中。

此外，媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿取代雞蛋。陳吉仲今天接受立委質詢時再次澄清，強調這並非取代雞蛋，而是給國軍加碼。（編輯：翟思嘉）1120315