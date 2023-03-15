更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
雞蛋雞肉供給
新聞專題
雞蛋雞肉供給1/55
首頁 / 生活

台泰洽談雞蛋檢疫條件 泰國擬向台灣出口逾500萬顆

2023/3/15 21:01（3/15 21:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會防檢局近日派人赴泰國洽談出口雞蛋的檢疫條件，泰國畜牧廳表示，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆雞蛋。（圖取自facebook.com/DLDthailand）
農委會防檢局近日派人赴泰國洽談出口雞蛋的檢疫條件，泰國畜牧廳表示，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆雞蛋。（圖取自facebook.com/DLDthailand）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）為改善缺蛋問題，農委會防檢局近日派人赴泰國洽談出口雞蛋的檢疫條件；泰國畜牧廳表示，這是泰國首度向台灣出口雞蛋，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆雞蛋。

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天在立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議答詢時說，台灣於10日已開放8國，包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞的雞蛋進口到台灣。

農委會動植物防疫檢疫局近日派人赴泰洽談檢疫條件，泰國農業部畜牧廳昨天在臉書發文披露已和台灣駐泰代表處以及台灣防檢局的人會面，台泰雙方協商從泰國出口雞蛋的政策方向，包括出口條件和健康證明書等。

泰國畜牧廳廳長宋川（Somchuan Ratanamongkalanont）表示，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆雞蛋，政府鼓勵業者向畜牧廳申請出口。

宋川表示，目前泰國只有向香港和新加坡出口雞蛋，這是泰國首度向台灣出口雞蛋，為泰國養雞業創造了新的市場，由於泰國以嚴格措施預防禽流感，超過15年沒有疫情，泰國的產品可以獲得貿易夥伴的信任。（編輯：高照芬）1120315

#雞蛋
#泰國
#台灣
延伸閱讀
陳吉仲：進口雞蛋將直接進超市銷售 一盒10顆65元陳吉仲：開放8國雞蛋進口 4月排隊買蛋現象大減農委會：雞蛋產能恢復不如預期 但短期應不會再漲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳吉仲：進口雞蛋將直接進超市銷售 一盒10顆65元