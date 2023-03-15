台泰洽談雞蛋檢疫條件 泰國擬向台灣出口逾500萬顆

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農委會防檢局近日派人赴泰國洽談出口雞蛋的檢疫條件，泰國畜牧廳表示，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆雞蛋。（圖取自facebook.com/DLDthailand）

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）為改善缺蛋問題，農委會防檢局近日派人赴泰國洽談出口雞蛋的檢疫條件；泰國畜牧廳表示，這是泰國首度向台灣出口雞蛋，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆雞蛋。

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天在立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議答詢時說，台灣於10日已開放8國，包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞的雞蛋進口到台灣。

農委會動植物防疫檢疫局近日派人赴泰洽談檢疫條件，泰國農業部畜牧廳昨天在臉書發文披露已和台灣駐泰代表處以及台灣防檢局的人會面，台泰雙方協商從泰國出口雞蛋的政策方向，包括出口條件和健康證明書等。

泰國畜牧廳廳長宋川（Somchuan Ratanamongkalanont）表示，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆雞蛋，政府鼓勵業者向畜牧廳申請出口。

宋川表示，目前泰國只有向香港和新加坡出口雞蛋，這是泰國首度向台灣出口雞蛋，為泰國養雞業創造了新的市場，由於泰國以嚴格措施預防禽流感，超過15年沒有疫情，泰國的產品可以獲得貿易夥伴的信任。（編輯：高照芬）1120315