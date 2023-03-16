屏東里港蛋雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣里港鄉一處蛋雞場主動通報家禽有異常死亡情形，經採檢後16日確診H5N1亞型高病原性禽流感，動物防疫所隨即派員到場撲殺1萬3328隻蛋雞。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣里港鄉一處蛋雞場主動通報飼養家禽有異常死亡，採檢送驗後，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，動物防疫所現場撲殺1萬3328隻蛋雞，並執行清消作業。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，位於里港鄉的蛋雞場13日主動通報飼養家禽有異常死亡狀況，動物防疫所即啟動防疫機制，將雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送驗，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感。

動物防疫所隨後赴現場撲殺1萬3328隻蛋雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另外，同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場40場、跨境高雄2場監測採樣工作，以確認周圍家禽健康情形及無病毒活動，控制病毒及疫情散播。

動物防疫所長李永文說明，屏東養禽場飼養密集，並以屏北地區為高風險飼養區域，蛋雞業者應改變老、中及年輕雞隻同時混養的飼養型態，以避免禽流感病毒一直都存在禽舍中。

縣府呼籲，養禽業者應自主風險管理，注意禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，依禽種類別規劃防鳥圍網設施，降低候鳥或野鳥與家禽接觸風險，並落實人員及各式車輛門禁管制、場區消毒等生物安全措施，可避免因運禽車輛、箱籠及人員頻繁進入場內而增加疫病入侵風險。（編輯：黃世雅）1120316