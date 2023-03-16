農委會遭質疑介入蛋價 陳吉仲澄清「怎麼可能」

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（中央社記者曾以寧台北16日電）針對農委會遭質疑介入控制蛋價，農委會主委陳吉仲今天說，蛋價是由農民與蛋商經審議委員會決定、中央畜產會提供產銷資訊；農委會一定要讓蛋農願意生產，「怎麼可能去介入價格？」

陳吉仲今天接受網路節目「斐姨所思－阿姨想知道」主持人范琪斐專訪，被問及農委會是否有介入控制雞蛋價格時表示，「即使我說我們沒有介入，大家還是不會相信」，蛋價過往是由台北蛋商公會決定，為協助農民發聲，才改為農民、蛋商共同經「蛋價審議委員會」討論決定，並由中央畜產會提供雙方產銷資訊。

陳吉仲說，農委會一定要讓蛋農有利可圖，才會願意生產，「怎麼可能去介入價格？」他自己也曾在缺蛋議題被媒體大幅報導前幾週與農民、蛋商討論是否取消審議機制，讓買賣雙方自行協商；但因雞蛋不像毛豬或蔬果，沒有集中批發市場，因此所有農民和蛋商都反對。

對於國內雞蛋缺口，陳吉仲說，全國每天需求要2400萬顆蛋，供給則有2200萬顆，每天約有200萬顆缺口，但除去加工業者端，民眾端約缺100萬顆，且中、北部較不易調貨；消費者若預期供應減少，也可能會每人都多買幾盒，若沒有恐慌，市場會更穩定。

至於未來如何降低缺蛋風險，陳吉仲說，畜禽場多在中南部靠海地區，易受天氣影響，因此農委會提出獎勵機制，讓農民願意花成本改善畜禽舍，長期將能有效降低天氣影響；並會加大力道增加雞蛋冷鏈庫存，在夏天產蛋量較高、需求量較低時，定期儲存調節量提升至30萬箱，然後每隔一段時間交換到市場上，可望能度過今年冬天。

此外，對照去年因美國禽流感疫情造成種雞進口困難，今年也加大種雞進口量，比往年需要的26萬隻再多進4萬隻，並確保每一批都有按時程進口。

陳吉仲說，目前天氣回溫，禽流感又是好發在冬季，加上農民復養、增養狀況良好，因此預估6月底就會恢復雞蛋產能；進口雞蛋專案預計延續到年底，3月進口量應會比先前宣布的500萬顆更多。（編輯：陳政偉）1120316