駁斥豆奶取代國軍吃雞蛋 邱國正動怒：講這話可惡

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農糧署為推廣國產大豆，配給國軍216萬瓶豆奶，卻被曲解為「要軍方停吃蛋改喝豆奶」。國防部長邱國正（圖）15日在立法院表示，「講這個話就可惡，造成紛擾影響國軍士氣」；蛋大家都缺，但是國軍沒有不吃蛋，豆奶是額外的。中央社記者王騰毅攝 112年3月15日

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（中央社記者游凱翔台北15日電）農糧署為推廣國產大豆，配給國軍216萬瓶豆奶，卻被曲解為「要軍方停吃蛋改喝豆奶」。國防部長邱國正今天動怒表示，「講這個話就可惡，造成紛擾影響國軍士氣」；蛋大家都缺，但是國軍沒有不吃蛋，豆奶是額外的。

農糧署13日表示，為推廣國產大豆製造的產銷履歷豆奶，3月20日起連續6週將每週供應國軍2次豆奶，預估供應216萬瓶，至於如何搭配餐食，由國軍自行安排。農糧署也澄清，此舉並非要補足雞蛋缺口，純粹配合「大糧倉計畫」，推廣國產大豆。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，財團法人海峽交流基金會同時列席，並備質詢。

民眾黨立委邱臣遠質詢時關切，近期從缺飛彈到缺雞蛋，還有缺人缺飛官，甚至要用豆漿取代雞蛋，呼籲軍方確保官兵獲取營養的權益；國民黨立委楊瓊瓔也說，農糧署給軍方216萬瓶豆奶，是否要軍方停止吃蛋。

邱國正回應，最傷腦最頭痛的是，因為多元社會「言論隨便亂講，抓著雞毛當令箭」，因為蛋大家都缺，國軍也減量，減量方法沒有說不准買，例如從荷包蛋變炒蛋，或是三個人吃兩顆蛋。

邱國正指出，農委會好意提供豆漿，作為官兵蛋白質補充來源，但沒有說給豆漿就不買雞蛋，後來這件事被渲染成「從現在開始國防部吃6週豆漿」。邱國正動怒指出，「講這個話就可惡，造成紛擾影響國軍士氣」。

邱臣遠則表示，植物性蛋白可以代替動物性蛋白；邱國正回應，「這個大家都知道，有人故意就扭曲。」（編輯：林淑媛）1120315