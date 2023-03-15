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陳吉仲：進口雞蛋將直接進超市銷售 一盒10顆65元

2023/3/15 18:19（3/15 18:38 更新）
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農委會主委陳吉仲表示，至3月底進口的雞蛋會有500萬顆以上，將會直接進到超市銷售，一盒10顆65元。圖為高雄市一家量販店冷藏蛋、非籠飼雞蛋正常供貨。（中央社檔案照片）
農委會主委陳吉仲表示，至3月底進口的雞蛋會有500萬顆以上，將會直接進到超市銷售，一盒10顆65元。圖為高雄市一家量販店冷藏蛋、非籠飼雞蛋正常供貨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）為改善缺蛋問題，農委會主委陳吉仲今天表示，至3月底進口的雞蛋會有500萬顆以上，將會直接進到超市銷售，一盒10顆65元。農委會畜牧處副處長江文全說，會在消費者習慣的通路銷售。

農委會主委陳吉仲今天在立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議上，回覆中國國民黨籍立委曾銘宗質詢時說，台灣於10日已開放8國，包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞的雞蛋進口到台灣，到3月底的數量超過500萬顆，4月會更多，民眾買雞蛋可望不用排隊，國內產量估計5、6月回穩。

陳吉仲還說，之前進口的雞蛋用來跟加工廠庫存蛋交換，用其庫存的國產雞蛋上市補充供應；現在進口的雞蛋，則會進到超市銷售，一盒10顆維持平價的新台幣65元銷售，這樣才能照顧到一般消費者，且不影響產地價格。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，目前還沒規劃進口量中多少比例直接通路銷售，因為進口雞蛋銷售還有包裝、標示等作業必須處理，衍生的費用，農委會會支付。

記者追問是否會在全聯、家樂福、大潤發等通路銷售。他僅說，上架銷售的通路，會是消費者習慣去的通路。

關於進口雞蛋何時抵台？雖然農委會防檢局目前還沒收到入關的檢疫申請案件，不過農委會畜牧處表示，本週要抵台的100多萬顆已啟運，部分本週內會陸陸續續會抵台。（編輯：陳政偉）1120315

#雞蛋
#農委會
#進口蛋
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