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行政院：業者無正當理由不釋出雞蛋 最重判3年

2023/3/16 14:42（3/16 15:05 更新）
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圖為6日民眾在台北市北投區雜貨店買雞蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院今天表示，政府尊重市場價格，但不希望有人囤積居奇，若發現聯合哄抬最高可罰新台幣5000萬元，而業者無正當理由不釋出雞蛋，最重可判有期徒刑3年。

台灣雞蛋產量預計5、6月才能回穩，農委會近日先開放美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞等國的雞蛋進口，預計到3月底能進口逾500萬顆。

蛋荒未止，一度傳出雞蛋有黑市價格及囤貨現象。行政院代理發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時表示，行政院副院長鄭文燦帶領的穩定物價小組近期將展開稽查。

羅秉成表示，政府尊重市場價格，但不希望有人囤積居奇，聯合哄抬最高可以罰5000萬元，檢舉獎金則有1億元；另外，業者如果無正當理由而不釋出雞蛋，最重可判有期徒刑3年。

羅秉成說，政府已開放國外專案進口雞蛋，希望3月底前讓蛋價、雞蛋供應日趨穩定。（編輯：蘇志宗）1120316

#羅秉成
#行政院
#鄭文燦
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