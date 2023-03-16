彰縣防堵禽流感 大城鄉養雞場撲殺2.1萬隻雞

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（中央社記者蘇木春彰化16日電）彰化縣政府今天表示，日前接獲大城鄉1處土雞場通報，有雞隻異常死亡情形，經採檢發現確診感染新型H5N1禽流感，今天已完成撲殺2萬1129隻土雞及相關清消工作。

彰化縣政府今天發布新聞稿表示，彰化縣動物防疫所今年3月12日接獲大城鄉1處土雞場主動通報指，場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農業委員會家畜衛生試驗所檢驗。

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14日相關檢體經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於16日完成案發土雞場撲殺清場及消毒工作，共計撲殺2萬1129隻土雞。

動物防疫所提醒，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。（編輯：謝雅竹）1120316