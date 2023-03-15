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禽流感嚴峻疫苗說再起 美專家提醒出口會遭拒

2023/3/15 20:58（3/15 21:11 更新）
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美國家禽蛋品出口協會（USAPEEC）15日在台北舉辦「2023美國家禽研談會–禽流感及永續管理」，會中有人提及疫苗使用，USAPEEC獸醫貿易政策顧問柯立福（John R. Clifford）（右3）則提醒，若要使用疫苗，要考慮可能影響相關禽產品出口，很多國家不會同意輸入。中央社記者楊淑閔攝 112年3月15日
美國家禽蛋品出口協會（USAPEEC）15日在台北舉辦「2023美國家禽研談會–禽流感及永續管理」，會中有人提及疫苗使用，USAPEEC獸醫貿易政策顧問柯立福（John R. Clifford）（右3）則提醒，若要使用疫苗，要考慮可能影響相關禽產品出口，很多國家不會同意輸入。中央社記者楊淑閔攝 112年3月15日
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）去年起禽流感疫情嚴峻，疫苗使用又被提起。美國家禽蛋品出口協會獸醫貿易政策顧問柯立福（John R. Clifford）說，要注意出口會受影響，很多國家不會同意輸入。防檢局重申，未開放使用疫苗。

美國家禽蛋品出口協會（USAPEEC）今天舉辦「2023美國家禽研談會—禽流感及永續管理」，去年入冬以來，H5N1高病原性禽流感肆虐各國，世界動物衛生組織（WOAH）去年對使用疫苗進行討論之外，今天會中又有人主張，雖然打疫苗的產蛋率、孵化率會下降一些，但是沒打死亡率高，詢問農委會是否會針對緊急情況儲備疫苗使用。

農委會防檢局家禽及水生動物防疫科技士陳岱廷說，未來是不是要開放使用禽流感疫苗議題已討論好一陣子，國際上已使用的國家，例如中國、墨西哥、埃及、印度等，仍無法控制疫情，甚至有的國家還出現人類感染案例。

她並說，畜牧業發達的歐、美，對於疫苗的實施方式，例如使用在什麼禽種、雞齡、什麼樣的飼養型態、範圍等，還是沒有共識，迄今不管是WOAH或畜牧大國，都未見相關具體措施，且農委會的防疫措施向來遵循WOAH的標準執行。

她接著說，因此現階段防檢局仍是觀望的立場，也會持續關注疫苗的發展技術、國際上有哪些國家考慮使用、在什麼狀況使用、怎麼使用等資訊，再綜合國內禽場型態、可行性進行評估；目前沒有開放使用禽流感疫苗，至於未來緊急使用，可能要再研議。

柯立福則提醒，若要使用疫苗，要考慮可能會影響到相關禽產品的出口，很多國家不會同意輸入，作為出口禽產品的國家，要注意這一點。

陳岱廷補充，如果屬於非緊急使用，打了疫苗就不可能停，會一直打，而且台灣的禽場很密集，也要考量使用疫苗後，病毒株可能變異、傳播開來的問題。（編輯：陳政偉）1120315

#陳岱廷
#柯立福
#禽流感
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