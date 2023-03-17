陳吉仲：雞蛋國內產能5月中回到穩定水準

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（中央社記者林敬殷台北17日電）為解決缺蛋危機，農委會從國外進口雞蛋，農委會主委陳吉仲今天表示，來自美國、澳洲、巴西、土耳其、泰國的蛋陸續會到台灣，到3月底前，至少超過500多萬顆；國內產能部分，「5月中旬回到穩定水準」。

行政院長陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，陳吉仲在院會前針對蛋荒問題，接受媒體訪問。

對於農委會專案進口雞蛋的進度，陳吉仲說，截至昨天，可確認來自美國、澳洲、巴西、土耳其、泰國的蛋陸續會到台灣，到3月底前，至少超過500多萬顆，如果整個雞蛋進到國內之後，會透過洗選、既有通路到所有超市，超市的價格絕對是用平價提供給所有消費者。

陳吉仲說，比較好的消息是，國內每天雞蛋產能在增加，現在至少有3100萬頭母雞正在加入生產行列，按照預估，期待5月中旬回到3400萬隻，這樣整個國內產能就能回到穩定水準。（編輯：張均懋）1120317

農委會主委陳吉仲（圖）17日上午在立法院受訪表示，農委會專案進口泰國、菲律賓等雞蛋，預計3月底前至少到貨超過500萬顆。目前國內雞蛋產能增加中，現有3100萬頭母雞加入生產行列，期待5月中旬增加到3400萬隻，產能將陸續回到水準。中央社記者裴禛攝 112年3月17日