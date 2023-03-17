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穩定雞蛋供需 跨部會物價小組再稽查4家大盤商

2023/3/17 22:32（3/18 09:43 更新）
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（中央社記者謝幸恩台北17日電）法務部今天表示，為維持國內雞蛋供需穩定，根據民眾檢舉內容、調查事證，政府跨部會「物價聯合稽查小組」昨天針對另4家雞蛋大盤商現場稽查，力求維持國內民生物價穩定。

「物價聯合稽查小組」10日才針對4家雞蛋大盤商現場稽查，分別在台北市、新北市、彰化縣、屏東縣。

法務部新聞稿指出，為防範並釐清有無哄抬、囤積或不合理漲價等情形，這次跨部會「物價聯合稽查小組」聯合稽查行動，由法務部常務次長林錦村擔任召集人，偕同行政院農委會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等單位實地稽查。

有關聯合稽查行動，法務部表示，這次稽查的4家大盤商，分別在桃園市、新竹縣、台中市、屏東縣，稽查行動於昨天同步展開，業者需當場提出相關說明及佐證資料，釐清雞蛋產地價格是否異常及大盤商有無囤積、哄抬價格情形。

法務部指出，持續密切掌握雞蛋及各項民生物價波動情形，力求維持國內物價穩定，若查有不肖業者為貪圖小利而有趁機哄抬、囤積等行徑，將移由權責機關嚴懲速辦，如涉有刑責，即交檢調查辦。

法務部表示，「物價聯合稽查小組」歡迎全民共同監督，若消費者在購買過程中發現廠商有哄抬、囤積或不合理漲價等情形，可撥打0800-007007檢舉專線，以利查處後續不法。（編輯：唐聲揚）1120317

#法務部
#物價聯合稽查小組
#林錦村
林錦村
雞蛋量缺 聯合小組稽查4大盤商防範不合理漲價
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