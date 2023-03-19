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北市蛋商揚言休市 農委會：無介入蛋價 尊重產銷與市場機制

2023/3/19 13:52（3/19 15:01 更新）
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圖為高雄市左營區零售蛋行販售雞蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北19日電）針對有產業代表昨天在蛋價委員會中表示，官方希望等下批進口蛋進來後，再討論是否要漲價，引起其他業者不滿；農委會今天澄清，沒有介入蛋價議定，完全尊重產銷與市場機制。

農委會畜牧處副處長江文全今天接受中央社記者採訪表示，農委會沒有介入產銷雙方蛋價議定與決定、也沒有派員參與，完全尊重雙方處理與市場機制；不過若是個別意見領袖、產業人士就產銷資訊詢問農委會，會提供產銷資訊和市況相關說明。

針對媒體報導，台北市蛋商公會醞釀「無限期休市」，江文全解釋，雞蛋並無統一批發市場，自然沒有「休市」機制，若蛋價委員會決議不再訂定產地價、批發價，僅是回歸買賣雙方議價，若真有此情況，屆時農委會將尊重會議結論和市場機制；但如有業者涉聯合行為違反市場機制，也一定會請相關單位查處。

不願具名的中華民國蛋價委員會成員告訴中央社記者，昨天晚上會議決議不漲蛋價，但是討論過程「不太愉快」，有產業代表說，「官方希望等下批進口蛋進來之後，再討論是否要漲價」，引起其他業者不滿。

蛋價委員會成員指出，有與會人員表示，若下次會議還有此情況，就不再報價、議定蛋價，讓一切回歸自由買賣，「但如果這樣，市場會更亂，對消費者也不好」，恐變成蛋農、蛋商、消費者各方皆輸的狀況。

蛋價委員會成員說，目前蛋源還是不好找，導致黑市價格混亂，目前公告產地價仍維持每台斤新台幣45.5元、每箱910元，但蛋商也在擔心無蛋供應客戶，以「有就好，價格都不是問題」不斷加價買蛋做虧錢生意，也在期待進口蛋能盡快進來緩解蛋荒。在此情況下蛋商更不可能囤蛋，「已經沒蛋可以賣了，哪有蛋可以囤？」

蛋價委員會成員指出，現在雞蛋生產成本高漲，加上禽流感疫情造成飼養風險高，產量又差，有些蛋農是虧本在生產，「價格不升上來的話，蛋農沒得賺」。（編輯：蕭博文）1120319

#農委會
#江文全
#蛋價委員會
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