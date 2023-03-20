陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆

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農委會主委陳吉仲20日說，雞蛋每天都在交易，「休市」是假議題。圖為台北市萬華區一間蛋行貨車上的雞蛋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧台北20日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天說，雞蛋每天都在交易，「休市」是假議題，勿再炒作，以免造成恐慌；進口雞蛋部分，3月底前確定會有700萬顆，4月還會更多。

陳吉仲出席國產食材60元幸福餐盒開賣記者會，並接受媒體聯訪，被問及外傳蛋商可能休市，民眾是否還可以買得到蛋。

陳吉仲說，所謂「休市」是假議題，因為雞蛋交易是蛋雞場每天生產雞蛋，在各地透過各樣通路進行交易，與肉品批發市場、屠宰場或是蔬菜、水果等集中批發市場不同。

陳吉仲並反問：「這不是所有蛋農、蛋商希望的依照市場機制嗎？現在就是依此進行中，不需要特別炒作蛋價或是休市議題，這樣反而會造成另一波恐慌，對這樣的行為完全無法接受。」

針對先前公布3月底前預計進口500萬顆蛋，陳吉仲指出，3月底前進口蛋確定會有700萬顆，4月還會更多；國內雞蛋生產部分，禽流感疫情、天氣都已回穩，現在產蛋雞已增加到3100萬隻，5月可望回到約3500萬隻，屆時整體產銷會更穩定。

對於外傳農委會施壓不要漲蛋價，陳吉仲說，「每次都在重演這樣的劇本，無助於問題的解決」，蛋價本來就是由蛋商和蛋農團體透過蛋價委員會的討論決定，農委會對此完全尊重，並已經要求所有人員不要再接相關電話，所有產銷資訊會統一對外界說明。

陳吉仲強調，現在有些產地農民雞蛋價格，已經超過原來的報盤價，「既然如此為何還要再討論報盤價的調整？這和休市議題一樣，不用再做炒作」。

媒體詢問若蛋價委員會不再提供報盤價，國內雞蛋市場價格可能會比較波動，將如何因應。陳吉仲說，公平會、法務部、消保團體等每週進行多次跨部會會議，針對可能有囤蛋、聯合操作或哄抬價格等情況，已在全台各地調查當中。

陳吉仲表示，相信目前市場上都是以市場上買賣雙方的契約進行；農委會的責任就是讓整體雞蛋產銷回穩，讓蛋農都可以非常好、合理的利潤下提供給全國各式通路，也會預備各式方案進行因應。（編輯：管中維）1120320