蛋是怎麼了 2 / 全台蛋雞4千萬隻仍缺蛋 近8成禽場問題大了

全台蛋雞4千萬隻仍缺蛋 近8成禽場問題大了

蛋是怎麼了 2 /

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平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。

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蛋是怎麼了2（中央社記者楊淑閔台北19日電）全台在養蛋雞約4400萬隻，其中3100萬隻有生蛋，動保團體認為養太多，農委會卻說比高峰期少很多，二者其實都指向至少3成現役蛋雞產蛋率太低，於是缺蛋1個多月，蛋價連番漲。

農委會畜牧處副處長江文全說，如果蛋雞產業都革新，其實下蛋的蛋雞不用3000萬隻，就能滿足全國需求量了。

近年國人雞蛋消費增加，但去年和今年春節之後都出現供需缺口，尤其今年2月下旬雞蛋日產量徘徊在2200萬顆（以每箱200顆估計）上下，農委會估算日缺50萬到80萬顆。

傳統蛋雞場通常趁著春節後的淡季，例行換羽作業，為時1個多月，這段期間蛋產量會略減，今年卻是低過預期。據江文全及業內人士的了解，現役蛋雞產蛋率從7成下探5成2，等於有3到5成蛋雞印證了台語俗諺「生雞卵無、放雞屎有」，原因可從禽流感、天候因素、飼養禽舍說起。

H5N1禽流感去年首次在台灣現蹤，不論是否如爆料所稱有業者瞞報疫情，自行丟棄確診病雞，農委會評估，國內H5N1疫情未如歐美日般嚴峻，而且去年9月20日提早執行加強監測，截至2月上旬撲殺數量占產蛋雞0.7%左右，影響不大。

排除了禽流感因素，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁說，天氣冷到母雞不下蛋，產蛋率也會下降。農委會副主委杜文珍則說，蛋雞是有生命的生物，天冷下蛋就減少，不是回暖幾天，就能馬上恢復產蛋率。

4400萬蛋雞大約分布在2100家禽場，扣除尚未成熟的雛雞、正在換羽或要淘汰的老母雞，農委會主委陳吉仲說，再加上回補的中雞數量，有生蛋的約3100萬隻，比去年中高峰期約少400萬隻，今年擴大蛋種雞進口量到30萬，比往年需要的26萬隻再多4萬隻。

「不是養不夠，而是已經養太多」，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏卻直言，多數業者長期採用「開放式格子籠」飼養，落後不堪。

農委會相關產業調查顯示，以完整生產週期來說，國外新式蛋雞場產蛋率8成5以上、甚至達9成，國內新式至少8成；但是國內傳統型蛋雞場頂多70%到72%，今年1、2月氣溫常在攝氏15度以下，低於最適飼養溫度15到28度，產蛋率掉到剩5成2。

傳統蛋雞場的飼養環境 ，江文全說明，大致分成兩種，9成左右是雞籠疊3層，立4根柱子、架上屋頂的「A字型」，剩下1成叫做「直立式」，這兩種通通都沒有圍牆、很開放。

他指出，沒圍牆遮擋，頂多加掛帆布，下雨、天冷、吹風時，可想而知雞舍溫度與戶外一致，蛋雞擠在籠子裡，冷時開保暖燈，天熱通風不良，雞糞也不好清除，堆積一段時間才清理，臭味強，而且帶病毒的野鳥可以進去共食，不利雞隻健康，整體而言，產能自然較差。

業內人士透露，傳統型蛋雞場在低溫期間，有產蛋率低於5成情況，若遇到凶猛的H5N1禽流感，幾乎要滅場，只是沒通報而已；因為上游業者通常不肯賣中雞給確診場復養使用，怕環境沒清乾淨，再確診會被怪說是上游業者給的雞有問題、影響商譽，所以復養常要花1、2年，也會讓確診場不通報。

反觀新式蛋雞場在環境溫控、雞糞處理、生物安全等方面，都有傳統禽場所不及的優點。一家新式蛋雞場的業者就說，新式設備的產蛋率至少8成，天冷掉一點，不會降那麼多。

陳玉敏歸納，傳統型開放式籠飼有4大問題，包含生物安全不佳、雞糞堆積兼蚊蠅孳生成為鄰避產業、作業員專業低、動物福利差，拖了幾十年，早就該革新設備，提升管理方式。（編輯：管中維、陳清芳）1120319