蛋是怎麼了 1 / 蛋價公定機制難凍漲 進口雞蛋救援延長1個月

蛋是怎麼了 1 /

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平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。

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蛋是怎麼了1 （中央社記者楊淑閔台北19日電）蛋價3個星期漲2波，還傳出蛋商搶貨，驚動公平會關切，蛋價機制歷經一甲子變革，持續的缺蛋，使得蛋農和蛋商每週商議的蛋價基本盤備受考驗，有賴進口雞蛋來穩價。

民眾慨嘆能夠天天吃蛋很奢侈，今年春節後的雞蛋供需缺口，最快要3月底、4月初才有起色，蛋農和蛋商在2月13日、3月6日先後議定調漲新台幣2元、3元，目前批發價每台斤55元、產地價45.5元。

行政院公平交易委員會為防止業者趁機聯合漲價，日前啟動「防制人為操縱物價專案小組」，前往台北市、新北市及台南市查察多家大型蛋商，瞭解雞蛋進銷價格及庫存，也派員至量販超市、傳統市場等零售通路查察。

農委會畜牧處副處長江文全說，產蛋率受到氣溫變化影響，蛋價也會反映國際飼料價格上張，目前雞蛋產地價在正常交易階段，約有9成5以上盤商都用產地價收購蛋雞場的雞蛋，此價格有其公信力。

四隻腳、兩隻腳都管過的江文全說，最近這2波的漲蛋價，蛋農和蛋商週末開會，下週一蛋價就漲，公定價的產生，其實是經歷3階段沿革。

江文全說，50多年、60年前，由包銷雞蛋的蛋商討論，再由台北市蛋商業同業公會與全台歷史最悠久的台灣新生報通報批發價，隔天刊出，提供隔天中、南部產地蛋農的產地價參考。隨著媒體發展變遷，約30年前改由聯合報刊出。

第2階段的變革，起源於農民心生不平，質疑都由蛋商報價，兩邊爭論不休。大約在民國90、91年時，農委會以「中華民國養雞協會」作為架構，推動成立「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」議定價格，成員大多是農民，少數為蛋商代表，中央畜產會僅1名，所以除了批發價，也報產地價。

由於雞蛋不像毛豬、蔬菜有集中批發市場拍賣，蛋農的組織運作、議價能力都較弱，每個農民要靠蛋商包銷，所以實務運作仍以蛋商公會報批發價主導，扣除大運輸成本、蛋商利潤後，才形成產地價，目前批發價與產地價的價差約9.5元，大運輸成本、蛋商利潤各占一半。

第3階在是110年時，農委會希望推動蛋商、蛋農議價時，應以產銷資訊作為研判基礎，藉此健全議價的實務運作，並重新組成蛋價委員會，目前編制25名，蛋農、蛋商各占一半，畜產會1名。

江文全說，通常週一刊出批發價、週四產地價，實務運作不一定會開實體會議，也會透過Line群組、電話討論決定；但是不可諱言，蛋商議價的話語權重一點，且此為產業議價機制，若消費者無法接受，可以拒買，若有聯合壟斷疑慮，可請公平交易委員會調查。

近期盤商加價收購搶蛋，蛋價委員會的公定價形同基本價，江文全認為，這是個別交易行為，比較不算是聯合行為；另外，配合公平交易委員會近期對蛋價進行調查，農委會對雞蛋販運業者、蛋商的運作進行了解。

目前都會區超市的貨架上，一盒65元左右的平價洗選蛋經常一上架就清空，只剩價格較高的動物福利蛋、平飼蛋、精品蛋。蛋雞整體產能尚未走出谷底，蛋價蠢動， 傳出台北市蛋商公會醞釀「無限期休市」抗議凍漲。

農委會原定至3月底進口雞蛋500萬顆，用來向食品加工業調度借蛋，澳洲來的雞蛋陸續到貨，但市面還不夠，進口雞蛋將延至4月持續執行，並開放8國雞蛋進口。

最新的情況是農委會加碼新措施，主委陳吉仲表示，至3月底進口的雞蛋，將會直接進到超市銷售，一盒就是65元，進口及檢疫成本由農委會吸收，希望民眾買得到，排隊狀況能大幅改善。（編輯：陳政偉、陳清芳）1120319