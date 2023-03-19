蛋是怎麼了 3 / 30年前斥資改建新式蛋雞場 業者：要讓孩子穩定經營

蛋是怎麼了 3 /

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平價雞蛋買不到，天天有蛋吃很奢侈，這是不少民眾的心聲，最近1個多月蛋價站上歷史高峰，政府持續進口調度，究竟是缺雞蛋還是缺蛋雞，為何漲價跌價是雞農和蛋商說了算，業內人士揭露蛋雞場現況，農委會則祭出補助鼓勵產業轉型，希望消費者不用排隊買蛋。

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蛋是怎麼了3（中央社記者楊淑閔台北19日電）傳統蛋雞場為開放式，天冷產蛋率下探5成，目前全台有2成業者為密閉水簾負壓環控新式牧場，產蛋率至少8成。業者謝文龍說，為了孩子要接班，30年前出國考察後就斥資改建，「這樣較穩定。」

彰化縣養雞協會前理事長謝文龍養雞50年，早在30幾年前就改成新式，因為「孩子要接」，所以到國外看德國的牧場，到韓國看歐洲業者在韓國建造的新式蛋雞場，他發現「這樣養比較穩定」、「環境有控制」、「雞的狀況會比較好」，所以就貸款改建了。

回想當初，他告訴中央社記者，民國80幾年時貸款新台幣3000萬元，一般銀行貸款利息10幾趴，低利貸款也要5.5%，蓋一棟5萬隻的新式雞舍，可以買十幾棟透天預售屋；自己有算過，包含蛋雞場、蛋中雞場都自己做，省下來的成本比利息多，所以投資改建；現在養11萬隻，產蛋率在8成以上。

「對防疫也比較好」，他並說，過去沒有禽流感，後來有了禽流感，差別更大，「我們這個（新式）比較安全」，除了設備是新的，自己也會特別小心生物安全，而且員工都是自家人，話可以說白，所以管得很嚴，沒有疫情發生。

他指出，2015年曾有一家知名大型蛋場發生禽流感疫情，屬於新式牧場，主因與人員不熟悉設備操作有關，不是牧場設備本身有問題。

另外，彰化縣養雞協會蛋中雞組員的許續耀則說，「因為兒子想接（繼承）」，5年前為了未來能跟上時代，下了決心投資2500萬元改建新式禽舍，預計用10年來攤提，不只要貸款，賺了20、30年的錢也都投進去了。

除了可以穩定生產，也考慮到傳統禽舍有惡臭，一直是鄰避設施，許續耀說，「其實我們（養雞業）壓力很大，附近居民會抗議」，相較之下，新式禽舍抽出去的空氣及雞糞都做過處理，自己2年來也沒再曬過雞糞，比較不會被抗議，生物安全也比較到位。

全國有2100家蛋雞場，平均每家飼養2萬多隻，傳統型約占8成，農委會公布的中長期計畫，3年編列新台幣18.65億元，每場最多補助1000萬元，希望說服200家傳統型牧場改建成新式牧場，藉此穩定雞蛋生產量。

農委會設定目標相對保守，主要是新式蛋雞場初期投入成本可觀，農委會公告三大友善飼養方式之「密閉平飼」禽場，粗估硬體建設成本是每隻雞平均2000元，是新式/密閉水簾負壓環控（1000元）的2倍、傳統型/A字型、直立型的4、5倍（400至500元）。

一切都要看業主怎麼算成本，以及看待事業的心態，謝文龍、許續耀當年是自己貸款籌錢，「自己的事業，要自己顧好（投資革新）。」認為熬過初期的短痛，長期營運反而穩建，蛋雞場可以變成傳家的事業。

農委會畜牧處副處長江文全說，新式設備可以環控，當戶外熱到攝氏35度，密閉禽舍一側裝風扇抽風形成負壓，可降3度，另一側裝置流水形成水簾，透過水分子將熱帶出，再降2度，若屋頂裝太陽能板，也能降1到2度；天冷則有加熱的保溫線，天冷、天熱都較能維持適合蛋雞正常生蛋的溫度。

此外，新式牧場防疫線明確，野鳥、鼠、蟲等疫病間接媒介難以進入。雖然新式牧場不代表絕對不會確診，但江文全說，一直以來，改用密閉、水簾、負壓、環控等新式設備的業者，錢投資下去了，就會自主強化管理作為，因此產蛋率至少8成，跟國外的8成5以上相當。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏進一步期待友善飼養，她指出，密閉禽舍的豐富化籠飼每隻空間要750平方公分以上，且要有棲架、磨爪設施、採食及飲水設施等。

她形容，每平方公尺限養9到10隻，雞隻在禽舍可以飛、能自由活動，有棲架供棲息、自由爪耙、洗沙浴，就不會那麼窘迫，健康狀況好，產蛋率高達8成到8成5；加上環控，雞隻會用腳爪耙除乾掉的雞糞，雞糞和了粗糠、矽藻土等，不用曝曬，雞隻統出時，可一起出清當有機肥，成為循環農業經濟的產品。

目前全台已有不少這種友善蛋雞業者，規模有6萬隻、13萬隻等大場，禽舍就像蓋公寓一樣，密閉禽舍也可以平飼， 一層層往上建造即可，陳玉敏認為，這破除台灣土地不夠蓋大場的迷思。

她強調，既然要花錢改建了，就一舉推進符合國際潮流的友善飼養，達到「雞少、蛋夠、價穩」並「善待動物」的永續日常目標。（編輯：陳政偉、陳清芳）1120319

農委會推動蛋雞產業改革，改善飼養環境，新式密閉禽舍一側裝風扇抽風形成負壓，可降溫攝氏3度；另一側類似門扇狀（圖），裡面有流水形成水簾，藉由抽出水分子將熱帶出，可再降溫2度。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月19日

農委會鼓勵蛋雞業者建立新式禽場，改善飼養環境，新式密閉環控水簾負壓禽舍，在雞籠下方有拖糞帶，為自動設備，會將雞糞定期拖送集中處理，減少臭味及生物風險。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月19日