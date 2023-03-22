防哄抬蛋價 跨部會物價小組稽查蛋雞場及大盤商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北22日電）法務部今晚表示，為防範哄抬蛋價，政府跨部會「物價聯合稽查小組」昨天稽查2間蛋雞場及2家大盤商，實地深入稽查，防範不法情事。

法務部發布新聞稿指出，值此雞蛋供需漸漸回穩之際，政府跨部會「物價聯合稽查小組」仍持續聯合稽查，針對雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，循線溯源追查，繼日前前往全國數家雞蛋大盤商進行現場稽查後，發現仍有部分蛋雞場及上游雞蛋來源似有價格偏高情形。

新聞稿指出，為杜絕哄抬物價，聯合稽查小組於20日共同開會研商對策後，於21日立即採取行動，就雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範不法情事。

這次稽查對象為2間蛋雞場及2家大盤商，稽查地點遍及新北市、彰化縣、高雄市等處，聯合稽查小組對於雞蛋產地價格波動原因及廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併進行了解及調查，對於稽查過程所發現任何違法態樣，均將交由權責機關依法裁處，以懲不法。

法務部官員指出，為防止不肖業者趁過去雞蛋供需失衡而藉機囤積雞蛋、哄抬蛋價，聯合稽查小組除持續密集開會，關注物價及供需情形，以嚴密監督蛋價外，對於近期民眾所提供寶貴檢舉資料積極過濾分析，若有業者疑涉不法即進一步規劃聯合稽查，只要查證有犯罪嫌疑，將函請檢調機關依法偵辦，藉由行政稽查及刑事偵查雙管齊下，以嚇阻不肖業者圖以囤積雞蛋或哄抬蛋價而牟利等不法犯行。

法務部呼籲，民眾凡是發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價等情形，都可以撥打0800007007檢舉專線，政府將溯源查明，讓全民監督成為物價穩定最大的力量。（編輯：張銘坤）1120322