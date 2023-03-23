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泰國出口雞蛋到台灣 3月首批32.5萬顆

2023/3/23 10:19（3/23 10:48 更新）
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泰國農業部副廳長蘇帕（中）22日到養雞業者位於佛統府的場區視察裝櫃狀況，首批出口到台灣的雞蛋預計有32萬5000顆。（圖取自facebook.com/DLDthailand）
泰國農業部副廳長蘇帕（中）22日到養雞業者位於佛統府的場區視察裝櫃狀況，首批出口到台灣的雞蛋預計有32萬5000顆。（圖取自facebook.com/DLDthailand）
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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）泰國農業部畜牧廳官員22日表示，3月可以向台灣出口新鮮雞蛋，首批約32萬5000顆，預估今年可以向台灣出口5000萬顆雞蛋。

農委會動植物防疫檢疫局日前派人赴泰洽談檢疫條件，泰國農業部畜牧廳14日在臉書發文披露已和台灣駐泰代表處以及台灣防檢局人員會面，雙方協商從泰國出口雞蛋的政策方向，包括出口條件和健康證明書等。

泰國畜牧廳廳長宋川（Somchuan Ratanamongkalanont）當時表示，預計3月可以向台灣出口雞蛋，政府鼓勵業者向畜牧廳申請出口。畜牧廳昨天再度在臉書發文引述宋川的話指出，3月就可以向台灣出口雞蛋。

畜牧廳指出，副廳長蘇帕（Sopat Chavalkul）昨天到養雞業者位於佛統府（Nakhon Pathom）的場區視察裝櫃狀況。蘇帕表示，第一批將出口到台灣的雞蛋預計有32萬5000顆，價值150萬泰銖（約合新台幣132萬元），預估今年可以向台灣出口5000萬顆雞蛋，價值2億3000萬泰銖，這會為泰國的養雞業者帶來一個新市場。

泰國目前只有出口雞蛋到新加坡和香港，這是泰國首度向台灣出口雞蛋。畜牧廳指出，2022年泰國共出口2億8200萬顆雞蛋，價值12億3800萬泰銖（約合新台幣10億9980萬元），由於泰國以嚴格措施預防禽流感，超過15年沒有疫情，相信從現在開始，將可以打開更多的市場。（編輯：馮昭）1120323

#雞蛋
#台灣
#泰國
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