蛋商：漲或不漲兩難 雞蛋批發價26日定案

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）因應缺蛋，農委會擴大進口雞蛋補充供應，但產地部分蛋商持續加價搶收蛋下，產地價、批發價是否調升受關注，蛋商今天表示，不漲跟實況脫鉤，調升又怕被再加價售出，明天才會定案。

傳統型蛋雞場家數占全國業者8成，透過蛋商收蛋上市銷售，每週末各縣市蛋商公會跟蛋農共議，週一刊登在特定媒體作為最新批發價，提供週三更新的產地價參考。

春節之後持續低溫，傳統型蛋雞場多為開放式禽舍，產蛋率持續下滑，每日缺蛋50萬到80萬顆，農委會啟動專案進口雞蛋補充供應，國產雞蛋產量不足下，迄今批發價、產地價也已2度調升，目前批發價每台斤新台幣55元、產地價每台斤45.5元，是否再漲受關注。

蛋商表示，漲、不漲都還沒決定，明天才會定案。

蛋商並說，漲、不漲都很難決定，因為從產地收蛋每箱20台斤，已有1400元以上，甚至1700元也出現，根本就已跟每週更新的產地價、批發價行情嚴重脫鉤，這樣每週產業界的議價變成「只是參考用而已」。

若繼續調漲，也怕有副作用。蛋商說，調漲的話，產地有些黑市，蛋雞場會再加價上去，才肯給蛋商收蛋，試想光是每箱1400元，就等於每台斤70元，蛋商再賣出去，當然必須賣更高價，所以現在零售價早就出現一台斤90、100、110元。

蛋商也舉例，有產量變少很多的蛋農，在原本合作的蛋商遲到時，同意讓其他盤商加價收走；現在市場很亂，其實已有小型盤商收不到蛋，決定「收了」、「不做了」；不過也有產量穩定的蛋農信守承諾，仍參考每週發布的批發價、產地價跟盤商交易。（編輯：陳政偉）1120325