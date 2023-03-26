更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
雞蛋雞肉供給
新聞專題
雞蛋雞肉供給1/74
首頁 / 生活

雞蛋公告價維持不漲 業者：實際交易價格早已超過

2023/3/26 15:25（3/26 15:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國蛋價委員會執行長陳進丁26日說，雞蛋公告價格本週會維持產地價每台斤新台幣45.5元、批發價55元。（中央社檔案照片）
中華民國蛋價委員會執行長陳進丁26日說，雞蛋公告價格本週會維持產地價每台斤新台幣45.5元、批發價55元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北26日電）中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今天說，雞蛋公告價格本週會維持產地價每台斤新台幣45.5元、批發價55元。不過有業者指出，實際交易價格早已遠超過公訂盤價。

農委會官網資料顯示，目前雞蛋日產量為11萬2000箱（每箱200顆），已較月初低點11萬1000箱稍微回升，但距離國內雞蛋日需求量為12萬箱，仍有一大段距離。

陳進丁今天接受中央社記者電訪表示，雞蛋價格本週應不會再漲，維持產地價每台斤45.5元、批發價55元。

不過有不願具名的業者表示，因禽流感疫情、天氣等多種因素，蛋雞數量還未回升、產蛋率也差，目前雞蛋產量仍低。

業者指出，需求缺口太大，造成黑市上狀況「幾乎是史上最混亂」，有少數蛋雞場會要求蛋商加價收購，蛋商更是「有蛋就好、價錢不是問題」，早已不是照公告盤價交易，有漲、沒漲已經沒有多少差別。

業者說明，各產地中，因彰化產的蛋多是運往北部銷售，需求高、競爭大，搶蛋狀況也最為嚴重。

另一名業界人士也指出，目前國內雞隻生產尚未恢復，雞蛋生產仍有缺口，不少蛋商為了買到蛋，持續加價，實際買賣上早已不是依照目前公告的產地價、批發價在進行交易，需待進口蛋進來，補足短期缺口，才有機會能平抑黑市狀況。（編輯：張雅淨）1120326

#雞蛋
#蛋價
#蛋雞
延伸閱讀
專案進口雞蛋29日至清明節間上架通路 一盒60至70元陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆雞蛋進口擴大 陳吉仲：4、5月進口各3000萬顆
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蛋商：漲或不漲兩難 雞蛋批發價26日定案