澎湖稽查蛋商未見囤積哄抬 雞蛋市場供應穩定

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澎湖縣政府28日實地稽查在地盤商與蛋商，並未發現違法囤積雞蛋情事；縣府也強調，澎湖轄區雞蛋供應穩定，呼籲民眾不要搶購、不要囤積。（澎湖縣政府提供）中央社 112年3月28日

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（中央社澎湖縣28日電）全台蛋荒聲中，澎湖縣政府今天實地稽查在地盤商與蛋商，並未發現有違法囤積雞蛋情事，甚至還有零售蛋商以平價每斤新台幣60元供應市場所需。

澎湖縣政府今天由消保官薛宏欣會同調查局及縣府農漁、建設、行政等單位，針對近期市場缺蛋，雞蛋供給及價格波動問題，稽查轄內在地供應蛋商、大型盤商與零售商等6家，現場實地稽查並未查獲蛋商違法囤積雞蛋情事。

馬公北辰市場甚至有一家蛋商，在缺蛋市場上，仍維持平價供應1顆6元、一斤60元的價格來販售，每人每天限購15顆，吸引排隊購買人潮。

薛宏欣表示，澎湖在地雞蛋日產量約650斤，約6500顆，再加上台灣本島蛋貨供給，目前市場供需穩定，後續將持續掌握雞蛋產銷市況及價格，防範哄抬蛋價。

縣府發布新聞稿指出，目前台灣缺蛋主要原因是禽流感導致雞隻銳減、產蛋量不足，造成供需失衡情形；目前在地供應蛋商已規劃引進雞隻增加產能，盤商亦積極與台灣本島蛋商持續接洽，穩定蛋量供給，促使雞蛋產銷趨於平衡。

縣府呼籲，澎湖轄區雞蛋供應穩定，民眾不要搶購、不要囤積；若民眾發現廠商有異常囤積或哄抬等情形，可撥打1950消費者服務專線或1999專線反映。（編輯：陳仁華）1120328