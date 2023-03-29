1000萬顆平價雞蛋上架 家樂福全聯美廉社大潤發都買得到

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農委會3月底前進口約700萬顆雞蛋，並向加工業者調度280萬顆，共近1000萬顆，29日起陸續供家樂福、大潤發、全聯、愛買、楓康、美廉社等通路銷售。圖為民眾在台北市南港區一間全聯選購雞蛋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）為補充雞蛋供應缺口，農委會3月底前進口約700萬顆雞蛋，並向加工業者調度280萬顆，共近1000萬顆，今天起陸續供家樂福、大潤發、全聯、愛買、楓康、美廉社等通路銷售。

春節之後持續低溫，傳統蛋雞場產蛋率下滑，引發缺蛋。農委會統計每天缺口約50萬到80萬顆，3月起啟動專案進口雞蛋補充供應，3月底前約進口700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋。

後續持續辦理進口，4月起每月進口量將達3000萬顆以上，配合國內生產逐漸穩定，以滿足消費者需求。

農委會並說，今天起陸續供應各通路需求，提供消費者採購，包含上架家樂福、大潤發、全聯、愛買、楓康、美廉社等通路銷售，供應其平價洗選蛋貨源使用。

農委會說明，原則上近期進口雞蛋將調度給洗選業者洗選分級及包裝標示後，在超市、超商及量販店等通路供應配送，並以牌價販售給消費者；已陸續運送到各洗選廠作業，今天起先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，例如雙北市，並於4月1日起，擴大到全台主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。

另外，為兼顧雜糧行、餐飲業等通路需求，農委會說，已向加工業者調度280萬顆雞蛋，供應傳統通路，滿足民眾需求。

農委會補充，專案進口雞蛋包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋，除原開放的美國、日本及澳洲三國，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口。

進口檢疫規定方面，農委會說，進口雞蛋除需符合來源場在28天以上未發生高病原性禽流感及來源國未施打禽流感疫苗等規範外，也須符合食品衛生安全檢驗規定。（編輯：郭諭儒）1120329