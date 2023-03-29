進口雞蛋全聯家樂福大潤發愛買開賣 上架時間地點、價格一次看

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（中央社記者曾智怡台北29日電）缺蛋危機仍未解除，農委會將進口雞蛋補足加工用蛋缺口，穩定市場供需；全聯、家樂福以及大潤發今天起開賣進口蛋，愛買、美廉社也宣布在明、後天陸續販售進口常溫與冷藏蛋，並採限購制。

●全聯

全聯雙北地區門市今天陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒。

●家樂福

家樂福彰化以北量販今天陸續上架冷藏進口雞蛋，共2款規格，分別為澳洲進口600克、12入售價79元，以及700克、12入售價89元；30日彰化以南量販分店也會上架冷藏澳洲進口蛋。

家樂福全台超市今天也會陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝，售價68元。家樂福表示，上架後採取每人每車限購2盒。

● 大潤發

大潤發表示，雙北地區門市於今天陸續開賣三款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋，預計30日後進口蛋可供貨至全台。

大潤發指出，產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元，首批6000盒；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批15000盒，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準。

●愛買

愛買量販將在明天陸續開賣進口雞蛋，新竹以北門市部分，販售產地澳洲的紅殼雞蛋，每盒10入，售價69元，明天起陸續到店；台中、台南門市開賣來自美國的白殼蛋，每盒10入，售價68元，31日起陸續到店。

另外，愛買指出，本週努力爭取較上週多出一倍貨量的國產雞蛋到店，呼籲消費者雞蛋有保鮮度的問題，「無需囤貨，夠用就好」。

●美廉社

三商家購（美廉社）引進農委會進口雞蛋，全台門市31日開賣，每盒10顆裝，售價65至79元不等，每人限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。（編輯：林淑媛）1120329