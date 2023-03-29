家樂福8000盒進口蛋全被搶光 30日彰化以南量販開賣

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家樂福彰化以北量販29日陸續上架冷藏進口雞蛋，家樂福內湖店進貨200盒，上午上架約1個小時已完售。中央社記者裴禛攝 112年3月29日

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（中央社記者曾智怡台北29日電）雞蛋荒延燒，家樂福彰化以北量販上午開賣澳洲進口蛋，家樂福中午表示，8000多盒蛋已售完，但另已到倉4500盒貨量，明天起在彰化以南的27家量販上架販售。

缺蛋危機仍未解除，農委會將進口雞蛋補足加工用蛋缺口，穩定市場供需；全聯、家樂福以及大潤發今天起開賣進口蛋，愛買、美廉社也宣布在明、後天陸續販售進口常溫與冷藏蛋，並採限購制。

家樂福今天在彰化以北分店40家量販開賣澳洲進口蛋，共兩款規格，家樂福中午表示，8000多盒蛋已售完；另已到倉共4500盒貨量，為700克、12入的澳洲進口蛋，售價89元，將於明天在彰化以南27家量販上架開賣。

家樂福補充，北部量販分店明天沒有販售澳洲進口蛋。（編輯：林淑媛）1120329