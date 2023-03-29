清明將至 政院：雞蛋陸續進口、畜禽產品供需穩定

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（中央社記者賴于榛台北29日電）清明連假將至，行政院副院長鄭文燦今天召開穩定物價小組會議，農委會會中說明3月1日起已陸續開放雞蛋專案進口，補充市場需求；白肉雞與毛豬供需穩定，清明節前足夠民生消費需求。

針對雞蛋價格，鄭文燦說，近期稽查小組已現場稽查4家主要雞蛋大盤商，並深入稽查雞蛋價格可疑的上游端及蛋雞場，防範不肖業者圖以囤積雞蛋或哄抬蛋價而牟利等不法情事。

行政院晚間發布新聞稿指出，鄭文燦今天召開穩定物價小組會議，農委會會中說明雞蛋議題，包含雞蛋每日供應11.2萬箱，將持續協調蛋商加強橫向調度及加工業者調度加工原料蛋。

農委會說，自3月1日起已陸續開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞、美國、澳大利亞及日本等9國專案進口帶殼鮮蛋、液蛋及水煮蛋等加工蛋品，3月底將陸續進口至少700萬顆蛋，補充市場需求。

國內部分，農委會說，日前已提出養禽場設施、設備升級措施，計畫補助畜牧場登記未滿5萬隻以下規模的傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，並協助辦理農業貸款；另針對飼養規模5萬隻以上的養禽場，提供專案農貸2年免息補貼。

至於禽畜類產品，農委會表示，今年3月毛豬預估供應量約58.4萬頭，肉品市場拍賣平均重量127公斤至128公斤，較平日125公斤至126公斤增加；白肉雞預估供應量約為2170萬隻，較2月增幅3.9%。

農委會說，禽畜類產品供需穩定充足，清明節前足夠民生消費需求。

另外，為防範日常商品遭哄抬、壟斷，鄭文燦要求跨部會「物價聯合稽查小組」分析漲價的合理性，必要時啟動聯合稽查，並請公平會持續查處違法聯合行為。

為強化穩定物價小組運作機制，鄭文燦請各部會就業管產品價格波動情形，啟動三級應變機制，在價格上漲5%、10%、20%時，啟動部會或是跨部會不同級別管理，全面穩定市場價量。

鄭文燦也要求，各部會業管產品數量若短缺10%及價格上漲20%以上，達到雙紅燈標準等狀況時，也應及時召開會議，研商因應對策。（編輯：謝佳珍）1120329