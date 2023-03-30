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農委會：泰國雞蛋含關稅運送洗選 每盒68元合理

2023/3/30 21:33（3/30 21:55 更新）
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立委質疑泰國進口雞蛋每盒新台幣68元被賺價差，農委會表示，每顆成本約5.2元至6.6元，此為合理定價。（圖取自Unsplash圖庫）
立委質疑泰國進口雞蛋每盒新台幣68元被賺價差，農委會表示，每顆成本約5.2元至6.6元，此為合理定價。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）立委質疑泰國進口雞蛋每盒新台幣68元被賺價差。農委會今天表示，到港價每顆約新台幣4至5.1元，加上關稅30%，運送、洗選、包裝及物流整備，每顆成本約5.2元至6.6元，此為合理定價。

國民黨籍立委馬文君29日在臉書發文表示，泰國進口雞蛋，農委會說運費跟關稅由政府吸收，但一盒要新台幣68元，質疑「是誰賺走價差？」

農委會今天發布新聞澄清，目前泰國當地雞蛋市場行情價格因「未洗選」與「洗選」的差別，每顆約3至5元，且出口雞蛋的規格與等級，與在泰國境內販售的雞蛋不同，再者出口雞蛋必須符合輸入國相關規定。

農委會進一步試算說明，目前泰國進口雞蛋抵台的到港價格為每顆約4至5.1元，經報關提關繳納30%關稅後，還要運送到洗選場洗選、包裝及進行物流整備，出貨的成本每顆約5.2元至6.6元，所以目前各通路上架販售的價格為合理定價。

另外，針對空運來台的澳洲等雞蛋比較貴，政府是否倒貼，也引發討論。農委會畜牧處副處長江文全指出，進口雞蛋的整體作業成本，雖然各國會有所不同，不過基本上進口雞蛋的成本會趨近於在國內上架銷售的價位或更高，但是不能說是倒貼，而是由政府吸收額外成本。

他說，所以當國產雞蛋供應充足時，幾乎不太會有進口雞蛋來台，因為拚不過國產雞蛋。

關於蛋商公會對澳洲等進口雞蛋措施感到不悅，江文全說，可能是因為沒有經過蛋商公會產銷系統上市；他表示，但這是為滿足消費者需要購買盒裝洗選平價雞蛋之故，所以直接上架通路銷售，並沒有要刻意避開蛋商公會系統運作。

再者，上通路銷售盒裝雞蛋，可避免散裝產銷作業方式，可能會跟國內雞蛋混淆的狀況發生，進而防止市場秩序出問題。（編輯：陳政偉）1120330

#農委會
#泰國
#江文全
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