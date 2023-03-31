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進口蛋OKmart雙北門市4/4開賣 每人限購1盒

2023/3/31 17:24（3/31 18:21 更新）
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OKmart 4月4日起在雙北地區開賣進口蛋，單盒10入、售價新台幣68元並限購1盒。（中央社檔案照片）
OKmart 4月4日起在雙北地區開賣進口蛋，單盒10入、售價新台幣68元並限購1盒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北31日電）配合政府蛋品調度，穩定供應市場需求，OKmart今天宣布，4月4日起在雙北地區開賣進口蛋，單盒10入、售價新台幣68元並限購1盒，另為滿足消費者需求，OKmart持續在全台880間門市提供國產蛋販售。

OKmart今天表示，4月4日起在雙北地區開賣進口蛋，採10入一盒，單盒售價68元、限購1盒，實際販售數量依照門市現況為主。

OKmart表示，為滿足消費者需求，OKmart持續在全台880間門市提供國產蛋販售。

缺蛋危機尚未解除，農委會進口雞蛋補足加工用蛋缺口，穩定市場供需；全聯、家樂福、大潤發、愛買陸續開賣進口蛋，美廉社將在今天開始販售進口常溫與冷藏蛋。

超商部分，統一超商、全家便利商店已於昨天開賣常溫進口蛋，萊爾富則在明天啟售，均祭出每人限購一盒政策。（編輯：潘羿菁）1120331

#OKmart
#農委會
#萊爾富
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