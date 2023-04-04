北部部分通路雞蛋補貨不穩 農委會：持續進口補充

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會今天表示，3月迄今已進口550萬顆雞蛋上市，但在國產雞蛋日產量仍偏低下，最大消費地北部超市仍出現清空狀態，且無法確定進貨時間。農委會表示，持續進口增加供應。

針對春節過後缺蛋問題，農委會規劃進口雞蛋因應，4、5月每月將進口3000萬顆以上，輿論一度討論是否進口太多，但近日北部主力通路架上依舊出現週末過後賣光、清空狀態。

雖然居住中、南部民眾表示沒有感覺缺蛋，但清明連假期間，今天已過了週末、進入週二，仍可見北市的家樂福社區超市架上生鮮雞蛋出現售罄情況，只剩加工的品牌皮蛋，單價比較高的福利雞蛋也賣光。門市員工表示，不確定何時有雞蛋可以補貨，廠商有貨就會送來，預訂也沒用。

不過全聯超市表示，生鮮雞蛋今天上午剛售罄，明天就可補貨，而架上最平價的雞蛋每盒10顆新台幣68元，為進口雞蛋。

農委會畜牧處副處長江文全今天接受中央社記者訪問時表示，3月迄今已進口550萬顆雞蛋，都已上市，期望藉此補充消費者所需購買量，一直都是北部比較缺蛋，會持續進口補充供應。

除了進口雞蛋持續執行，國產雞蛋產能方面，在天氣有回暖趨勢下，卻還一度下跌。農委會官網公布資訊顯示，3月第4週每天產蛋雞隻有3116萬隻，日產11萬1500箱（每箱200顆）、2230萬顆雞蛋。對比日需求量12萬箱、2400萬顆，還差170萬顆。

江文全指出，產量略跌，跟之前氣溫有一波降低有關，待彙整數據出爐，即可知產量有沒有回升。

江文全表示，就整體產銷現況來說，依舊是預計5、6月時，國產雞蛋的日產量才能回到接近日需求量12萬箱水準，所以農委會規劃4、5月每月將進口3000萬顆以上。（編輯：張雅淨）1120404